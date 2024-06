Solo dos entrenadores foráneos en Segunda: Dick Schreuder y...

La temporada 2023/24 finaliza, de forma oficial, el próximo 30 de junio y el mes de julio arrancará con los equipos de Segunda División contando los días para regresar a los entrenamientos y las oficinas de los clubs con mucha actividad. Es momento de perfilar las plantillas, cerrar cesiones y fichar refuerzos para afrontar una campaña 2024/25 que se prevé de lo más emocionante y exigente en la categoría de plata.

Uno de los primeros pasos a dar por parte de la dirección deportiva de cada club es tener claro quiénes serán los encargados de comandar los nuevos proyectos deportivos desde el banquillo y, a estas alturas del verano, el 99% de los entrenadores de Segunda ya están decididos. Curiosamente, de los 22 técnicos de los equipos de Segunda del próximo curso solo dos son extranjeros.

Uno es Dick Schreuder, que cumplirá su segunda temporada al frente del CD Castellón tras el histórico ascenso a Segunda División con varias jornadas de antelación. Y el otro inquilino de un banquillo que no es nacido en España será el italiano Alessio Lisci, nombre que sonó en su momento para dirigir al conjunto albinegro en Primera Federación, y que es el encargado del proyecto del Mirandés.

Alessio Lisci. / Mediterráneo

El resto de entrenadores confirmados son:

Albacete: Alberto González

Almería: Rubi

Burgos: Jon Pérez Bolo

Cádiz: Paco López

Córdoba: Iván Ania

Cartagena: Abelardo

Deportivo: Imanol Idiakez

Eibar: Joseba Etxebarria

Elche: Eder Sarabia

Eldense: Dani Ponz

Granada: Guillermo Abascal

Huesca: Antonio Hidalgo

Levante: Julián Calero

Málaga ¿Sergio Pellicer?

Mirandés: Alessio Lisci

Racing de Ferrol: Cristóbal Parralo

Racing de Santander: José Alberto

Zaragoza: Víctor Fernández

Oviedo: ¿Luis Carrión?

Sporting de Gijón: Rubén Albés

Tenerife: Óscar Cano

Las incógnitas

Los dos únicos clubs que aún no han confirmado a la persona que se sentarán en su banquillo son el recién ascendido Málaga, con el nulense Sergio Pellicer al frente hasta la fecha, y el Oviedo, que después de no poder culminar su ascenso a Primera aún no ha anunciado si seguirá Luis Carrión al frente o cambiarán de técnico.