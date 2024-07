CD Castellón | El filial de Pablo Hernández, con miras altas, arranca en el Marquina

El Castellón B, con Pablo Hernández al frente, comienza a trabajar esta tarde a las 18.30 horas en el Javier Marquina. Un filial albinegro que tiene puesta la mirada en la parte alta de la tabla de la Tercera RFEF. A corto plazo, el club quiere buscar el ascenso a Segunda Federación para que el equipo, a nivel competitivo, esté más cerca del Castellón de Dick Schreuder. Por eso, se ha producido una amplia remodelación, empezando por un entrenador, Pablo Hernández, que se estrenará como tal dirigiendo al filial.

A nivel de refuerzos, han llegado para todas las demarcaciones y, además, no está cerrado aún el plantel. Los nuevos son el portero barcelonés César Pirot (Numancia B); los defensas Jorge Domingo (Formentera), Víctor Savall (La Nucía), Santi Borikó (Europa) y Manu Berrocal (Deportivo B, llegará para probar, pero teóricamente para quedarse); los centrocampistas Toni Gabarri (Patacona), Abel Mellado (Almería B); los extremos Carlos Segura (Villarreal C) y José Luis Díaz ‘Pochito’ (Sevilla C); y el delantero Pepe Marco (CyD Leonesa B).

El plantel

Llegarán unos cuantos más, a los que hay que añadir los que siguen de la pasada campaña, entre otros Sergio Torner, Iker Punzano, Jose Albert, Rubén Murcia, Mauro Costa, Jacobo González e Izán Llinares, más un Hugo Goñi que dará el salto desde el juvenil A.

A nivel de amistosos, el Castellón B se estrenará el viernes 26 en el campo del Valencia Mestalla; luego recibirá al Soneja el sábado 3 de agosto; al Villarreal C el miércoles 7; se visitará al San Pedro el miércoles 14; visitará al Benicarló el sábado 17, al Torrent el miércoles 21 y al Elche Ilicitano el sábado 24, cerrará la pretemporada contra el Almazora el sábado 31. Los partidos contra el Soneja, Villarreal C, San Pedro y Almazora se disputarán en el Javier Marquina.