CD Castellón | Dick Schreuder reparte los minutos y la plantilla resiste

Todo va sobre ruedas en el CD Castellón. El equipo sigue trabajando a las órdenes del técnico Dick Schreuder, resiste bien las exigentes sesiones de trabajo, da la cara en los partidos amistosos (tres) disputados hasta la fecha, con el consecuente reparto de minutos para evitar sobrecargas y, lo que es más importante, con ausencia de lesiones o contratiempos, habituales con este calor sofocante y el duro trabajo de pretemporada.

Son 24 los futbolistas utilizados por el entrenador en los tres amistosos. Únicamente se han quedado sin disputar un solo minuto el guardameta iraní Amir Abedzadeh, el último en llegar, así como el lateral izquierdo valenciano Salva Ruiz que arrastra una lesión de la pasada temporada. Además, de los cuatro porteros con los que ha estado trabajando el entrenador, a parte del citado Amir Abedzadeh, no jugó Sergi Torner (del filial) durante en los dos primeros amistosos, ni tampoco el último fichaje del Castellón, César Pirot, incorporado para este stage en Marbella.

Con todo ello, los minutos han estado más o menos bien repartidos. El 80% de la plantilla suma 135 minutos, aunque está el caso del lateral ondense José Albert que está en los 140 por el contratiempo de Jetro Willems el viernes frente al Al-Wakrah catarí. Por debajo de la media de los 135 minutos está en canterano Santi Borikó (89), Rubén Murcia (78), Josep Calavera (70) e Iago Indias (46). Es lo que se suele hacer en estos momentos, dos onces diferentes es ir sumando buenas sensaciones.

Llegada la tercera semana de pretemporada es cuando los entrenadores prolongan la estancia de los futbolistas en el campo. El once titular posiblemente vaya alcanzando los 60 minutos o 70, para después dar entrada al resto de jugadores citados. Es para que se vaya adquiriendo más fondo. No quiere decir que el once titular vaya a ser el que iniciará la temporada el sábado 17 ante el Éibar en Ipurua. Eso se guardará, si el entrenador lo cree oportuno, para los 10 últimos días de pretemporada.

Dos amistosos más

Esta semana entrante el Castellón jugará dos nuevos partidos de preparación. El primero será este miércoles a las 19.00 horas contra el Elche en Pinatar Arena, en San Pedro del Pinatar (Murcia). Y el segundo frente al Nàstic de Tarragona, rival de Primera Federación, en el Nou Estadi el sábado 3 de agosto, a las 19.30 horas.