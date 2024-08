CD Castellón | El año pasado, pero al revés: Schreuder contra la euforia

Dick Schreuder cumple 53 años. El entrenador del Castellón observa el fútbol con la perspectiva de un veterano, pero conserva en la memoria sus pensamientos de antaño. Cuando era un joven futbolista, el neerlandés veía las pretemporadas de una manera diferente. Separar lo sustancial de lo accesorio es algo que aprendió con el tiempo, y lo sigue recordando. Así convenció a sus jugadores para insistir y no dudar en la arriesgada manera de jugar, pese a que no acompañaban los resultados durante el pasado verano; y así tiene ahora fuerza moral para mantener, tras el apabullante 6-0 a un rival de Segunda, el Elche, el mismo discurso del año pasado: «No ganas nada en pretemporada».

«Es pretemporada, no ganas nada con la pretemporada», remarca el entrenador albinegro. «Cuando era un jugador joven, los veteranos me lo decían. Lo importante estas semanas es estar sano. Centrados en lo físico, en descansar bien, en comer bien. Eso es lo importante de la pretemporada. Ponerse en forma», desgrana.

Schreuder debe manejar este año un escenario distinto al del curso pasado. En el fondo puede ser casi lo mismo, pero al revés. Diferente categoría y diferentes sensaciones, pero una misma idea. Hace ahora un año, el primer obstáculo en la carrera hacia el ascenso fue reeducar a unos jugadores que, en su mayoría, no habían jugado jamás de esa manera. Meses después explicó en Mediterráneo cómo esquivó las dudas y siguió el camino establecido: «Seguí creyendo. En algunos momentos hay que hacerlo así. Decir ‘esto es lo que quiero y esto es lo que vamos a hacer. Y si no lo haces, lo siento, fuera, elijo a otro. Esta es la filosofía y esto es lo que vamos a hacer. Si lo haces, ok; y si no lo haces, entonces no hay sitio aquí para ti’».

Más que claro.

El aviso

Para reforzar ese credo, Schreuder se avanzó a lo que podía ocurrir, exactamente como está haciendo ahora al advertir de que «la temporada en Segunda será dura y larga». El pasado verano, el entrenador advirtió a los jugadores: «Les avisé, les dije que probablemente no tuviéramos resultados en los amistosos, pero que no se preocuparan. Lo único que tenía que controlar es que los medios y la gente de alrededor pudiera hacer de eso algo grande, cada vez más grande, y que pudiera afectar al equipo. Yo solo necesitaba controlar eso y lo hice con antelación».

Esta pretemporada, Schreuder ya no tiene que convencer a sus futbolistas sobre el ofensivo estilo de juego que va a desplegar, pero también les avisa de que lo sustancial está por llegar. «Estamos felices no tanto por un resultado, sino porque cada vez estamos más en forma. Estamos progresando y eso es lo importante porque es una de Liga de 42 partidos, muy larga. Estamos con ganas de empezar y ya veremos en invierno donde estamos», desarrolla el técnico.

El sábado, quinto amistoso

Por lo pronto, el Castellón sigue ejercitándose en el centro de entrenamiento de Orpesa. A las sesiones ya se ha incorporado el último fichaje, el centrocampista Thomas Van den Belt. Incluso podría disponer de minutos en el quinto amistoso del verano.

Los albinegros visitarán el sábado el Estadi Costa Daurada de Tarragona para enfrentarse el Nàstic, de Primera RFEF, a partir de las 19.30 horas. Salvo cambio de última hora, no será televisado.

Cabe recordar que el Castellón solo ha perdido un partido en lo que va de pretemporada. Fue el primero, contra el Levante (1-0). Después empató con el Valencia, rival de Primera (0-0) y ganó consecutivamente al Al Wakrah catarí (2-0) y al Elche (6-0). La semana que viene jugará contra el Hércules en el Saler a puerta cerrada (viernes 9) y contra el Ibiza en La Nucía (sábado 10), ambos de Primera RFEF, como el Nàstic.

Suscríbete para seguir leyendo