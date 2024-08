El Castellón sigue imparable en pretemporada y se impone al Hércules en El Saler (4-3)

Suma y sigue del Castellón en pretemporada. La escuadra de la capital de la Plana encadenó el cuarto triunfo consecutivo tras derrotar 4-3 al Hércules de Rubén Torrecilla en El Saler (Valencia), en un partido menos brillante que otros, pero donde los ‘orelluts’ volvieron a tener posesión, ocasiones y control de la situación.

Como dato curioso, los 20 últimos minutos los afrontó el Castellón con hasta nueve chavales de la cantera en el once: Sergi Torner, José Albert, Santi Bodikó, Alejandro Alcira, Rubén Murcia, Mauro Costa, Iker Punzano, Izan Llinares y Pere Marco. Los alicantinos maquillaron el marcador a última hora con dos goles del exalbinegro Dani Romera.

El once inicial

Para la doble cita final de pretemporada el técnico neerlandés del Castellón dividió la primera plantilla en dos grupos compensados y completó la convocatoria con talentosos chavales del filial albinegro. En el penúltimo ensayo Dick Schreuder no se salió del guion. Brian Schwake en la portería; línea de tres con José Albert y Jetro Willems más escorados, con el joven Santi Borikó en el eje de la zaga; en la medular Iker Punzano, Israel Suero, Dani Villahermosa y Cipenga. En punta de ataque De Miguel, y merodeando por su alrededor tanto Van der Belt como Mats Seuntjens.

En el banquillo quedaron seis futbolistas que salieron a lo largo de la segunda parte. Todos canteranos: el portero alcorino Sergi Torner; el extremo diestro alicantino Izan Llinares, el mediocentro valenciano Rubén Murcia; el delantero gandiense Pere Marco, y el lateral zurdo castellonense Alejandro Alcira.

Posiblemente no fue la mejor primera parte de esta pretemporada, pero los albinegros se fueron al descanso con el marcador encarrilado (3-1) y con un once muy de pruebas de verano, con hasta tres chavales del filial en la formación inicial (José Albert, Santi Bodikó e Iker Punzano). Con todo ello, le costó varios minutos imponer su ley a los de la Plana. El primer gol no llegó hasta el minuto 22, pero antes de ese tanto llegaron remates peligrosos de Mats Seuntjens, Jesús de Miguel y el de Iker Punzano, con el balón estrellado en la cruceta alicantina.

Maquinaria albinegra

Y luego esa presión, ese dominio del balón, se fue traduciendo en goles. El primero en el minuto 22 con un cabezazo impecable del atacante De Miguel, tras un saque de esquina ejecutado por Israel Suero. Después, el Hércules de Rubén Torrecilla abrió líneas. Dio un paso al frente y tras dos remates fallidos de Soldevila, logró igualar por mediación de Javi Moreno en el minuto 37. Una especie de espejismo en pleno desierto. El Castellón, sin hacer un extraordinario encuentro, fue superior y más demoledor. En el minuto 39 Israel Suero puso el 2-1 a pase de Cipenga, y el propio extremo congoleño firmó el 3-1 en la prolongación, a pase de Suero.

En la segunda parte el juego poco a poco se fue apagando. El Castellón notó el cansancio, el acumular más minutos en las piernas y encima los cambios fueron todo chavales del filial albinegro, por lo que se acabó jugando con hasta nueve chicos de la cantera. En el minuto 57 Mats Seuntjens estrelló un balón en el larguero. Y a partir de ahí el 4-1 lo firmó Cipenga tras un rechace del portero a tiro de Pere Marco. En la recta final el exlbinegro Dani Romera maquilló el marcador con goles en los minuto 81 y 87.

El sábado, más

El último ensayo será el sábado en las instalaciones del Estadio Camilo Cano de La Nucía (Alicante) frente a otro rival de Primera Federación como es el Ibiza, uno de los claros aspirantes para logar el ascenso a Segunda. El duelo arrancará a las 19.00 horas.

Ficha técnica:

-4- CD Castellón: Schwake (Sergi Torner, min. 69); José Albert, Borikó, Jetro Willems (Alejandro Alcira, min. 65); Iker Punzano, Israel Suero, Villahermosa, Cipenga (Mauro Costa, min. 70); Van der Belt (Rubén Murcia, min. 60), De Miguel (Pere Marco, min. 65) y Mats Seuntjens (Izan Llinares, min. 70).

-3- Hércules CF: Carlos Abad; Alvarito, Montoro, Sotillos, Retu, Mario García, Roger, Artiles, Javo Moreno, Soldevila y Méndes. También jugaron: Mangala, Dani Romera.

Goles: 1-0. Min. 24: De Miguel. 1-1. Min. 37: Javi Moreno. 2-1. Min. 39: Suero. 3-1. Min. 45+2: Cipenga. 4-1. Min. 67: Cipenga. 4-2. Min. 81: Romera. 4-3. Min. 87: Romera.

Árbitro: Andrés Fuentes Molina (Valencia). Amonestó al albinegro Bodikó; y a los visitantes Mangada y Romera.

Campo: El Saler. A puerta cerrada.