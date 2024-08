Douglas Aurélio lidera la quinta y última victoria del Castellón en pretemporada (3-0)

Campana y se acabó. Se acabaron los ensayos con probetas y con gaseosa. A partir del próximo fin de semana tocará salir al campo con pistolas con balas de plomo, no de fogueo. Estas cinco semanas de pretemporada han servido para tener bien conjuntado (no al 100%) al CD Castellón para arrancar el campeonato liguero contra el Éibar, dentro de siete días en Ipurúa (sábado a las 17.00 horas), duro rival. Aspirante al ascenso. La escuadra castellonense ha completado una esperanzadora pretemporada, con buenos resultados, buen juego y con un sistema de juego bien definido el que pondrá en liza el técnico Dick Schreuder. Ese mismo que tan buen resultado le dio la pasada temporada: campeonato y ascenso al fútbol profesional.

Si la plantilla está cerrada o no el tiempo lo dirá. Dorsales hay cuatro libres y el mercado de invierno no se cerrará hasta el 30 de este mes a las 23.59 horas. El nombre de Dani Escriche ha salido a la palestra. ¿Vendrá? Es más que posible que en los 19 próximos días algo llegue al Castellón, o que salga. A saber. Pero la escuadra castellonense cuenta con un buen bloque que ha entendido rápidamente la idea futbolística del preparador neerlandés: Posesión, presión, intensidad, ambición y protagonismo en los partidos.

Calatrava conduce un balón encimado por dos rivales. / Juanfran Roca

Dos goles del brasileño Douglas Aurélio y uno de Álex Calatrava sirvieron para derrotar a un buen rival como fue el Ibiza. Un encuentro donde el técnico utilizó un mismo once durante casi los noventa minutos. Además, se cierra la pretemporada con los siete amistosos disputados con derrota en el partido inicial frente al Levante (1-0), empata en la cancha del Valencia (0-0) y después cinco triunfo consecutivos, con un potencial atacante considerabla, aunque el técnico sigue sincronizando varios movimientos.

Último ensayo

Tampoco quiso dar excesivas pistas el técnico sobre el once que se estrenará en liga. Él lo tiene más que claro. En este último amistoso, más probaturas y muchos chavales del filial. En la portería estuvo Gonzalo Crettaz; en la línea de tres Chirino, Alberto Jiménez y Jozhua; en el centro del campo musculo con Moyita, Lottin y Óscar Gil; Raúl Sánchez por el carril diestro y Mamah por el izquierdo; de enganche Álex Calatrava y en punta de ataque en esta ocasión actuó Douglas Aurélio.

El Ibiza le plantó cara al Castellón en el arranque (40 segundos) con un error en la salida del balón de Gonzalo Crettaz, que el joven ariete excanterano albinegro, Pau Ferrer, remató por la izquierda del portal castellonense. Y en el minuto 43 con un chut de Álex Gallar desde la frontal del área que también salió desviado. En medio de todo esto, el equipo de la capital de la Plana tuvo momentos intensos, con llegada al área rival, y otros de demasiado manoseo del balón.

Equipo titular del Castellón ante el Ibiza en La Nucía. / CD Castellón

El único gol que se vio llegó a las primeras de cambio. Douglas Aurélio, liderando el ataque, recibió un balón en el centro del área ibicenca, se giró y de tiro raso batió al portero Belman por debajo de las piernas. Ese remate, otro posterior de Mamah, y alguna bonita jugada de Álex Calatrava para alcanzar el descanso con el 1-0.

Sin cambios

El segundo tiempo arrancó con los mismos once protagonistas en el equipo titular del Castellón. Y cinco novedades en el Ibiza. Un rival intenso, aguerrido e incluso muy protestón. El cántaro iba mucho a la fuente, pero no se rompía. Era cuestión de insistir con el mismo once del arranque. Después de tres tiros consecutivos, con rechaces en el área del Ibiza, llegó el 2-0 anotado de nuevo por el brasileño Douglas Aurélio, para asegurar la quinta victoria consecutiva, en el último ensayo de pretemporada.

