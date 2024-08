Schreuder habla del Eibar-Castellón, el mercado, las expectativas en LaLiga Hypermotion...

Todo huele a nuevo en la sala de prensa del Estadio SkyFi Castalia. Moqueta nueva, cartelería que alude al nuevo patrocinio (SkyFi) y a LaLiga... y allí se sienta Dick Schreuder para dar la rueda de prensa previa al estreno del CD Castellón en LaLiga Hypermotion, este sábado, 17 de agosto del 2024, en Ipurua. La SD Eibar, el mercado de fichajes, las expectativas... El neerlandés habla sobre esto y mucho más.

El estreno

"Veo a equipo en crecimiento, un poco menos que en las ultimas semanas porque empeiza la competición, los nervios... Los jugadores saben que el primer once no es el de toda la temporada. La campaña es muy larga y habrá minutos para todos. No espera un partido dificil, de los más dificiles de la temporada, porque el Eibar segundo equipo que más puntos sacó en casa".

El rival

"La fortaleza es sus partidos en casa, ya lo demostraron. Ellos presionan arriba, saben lo que hacen. Es una prueba para ver donde estamos y como puede ser esta temporada. Hemos perdido a dos personalidades como Haris [Medunjanin] y Manu [Sánchez], así que cuando las cosas se pongan difíciles, todos tenemos que dar la cara. Tenemos que estar centrados en el partido a partido".

Goleadas como tarjeta de visita

"Todos los entrenadores preparamos los partidos, todos tenemos respeto. Somos nuevos, pero tenemos que estar unidos para conseguir el objetivo de alcanzar la permanencia, esto es importante para crecer como equipo y también como club".

El mercado

"Siempre quieres la plantilla esté cerrada, pero el mercado está abierto todavía. Me faltaría un defensa y un delantero, un nueve, pero estoy contento con la plantilla que tenemos. Este año comenzamos mejor que el pasado, porque hubo problemas con el visado de algunos jugadores, aunque ahora estamos en una categoría superior".

El análisis

"Hemos hecho una buena pretemporada, pero hay que ver el primer partido nadie está al 100%. Tengo mucha confianza en mi equipo, en nuestro juego, no tiene sentido cambiarlo ahora aunque nos adaptemos al rival. Todos los jugadores están preparados para el comienzo de liga".

Calendario duro de inicio

"No estaré preocupado si no comenzamos bien, puede cambiar. Cuando los resultados no llegan, hay que trabajar más y mantener la calma. Y si los resultados se dan, también habrá que seguir trabajando y manteniendo la calma".

Juan Francisco de la Ossa

Lo personal

"Estoy contento de empezar, ya que la pretemporada es diferente, ahora hay más presión, tienes que tomar decisiones... No importa la categoría, porque la presión de ganar realmente siempre es la misma".

La plantilla

"Salva Ruiz arrastra la importante lesión de la temporada pasada: ha empezado a trabajar, pero todavía le queda. Dani Villahermosa ha tenido este verano una operación en la nariz y por eso juega con la mascarilla, por protección. Y Josep Calavera tuvo una recaída en Marbella, pero está para empezar en el banquillo".