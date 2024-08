Dick Schreuder: «Estoy orgulloso de cómo ha competido el Castellón"

El técnico albinegro Dick Schreuder se mostró contrariado tras el encuentro. El neerlandés reconoció la dificultad del partido y de rival, algo de lo que ya avisó en la previa del envite. «Jugábamos fuera ante el equipo que la pasada temporada fue tercera en liga y tuvo en la competición el segundo mejor registro de puntos en casa. Esperábamos un partido complicado fuera de casa». No obstante, el preparador orellut ensalzó el juego de su equipo, «viendo como ha jugado el equipo pienso que podemos estar orgullosos de la forma en la que hemos jugado este encuentro». Sin embargo, el míster reiteró que «podemos ver que este va a ser un año difícil aunque al final espero que nos vaya bien».

Schreuder puso en el foco la capacidad del equipo para generar ocasiones. «Tuvimos muchas ocasiones, creo que el año pasado no tuvimos un partido en el que no anotásemos un gol , no hemos sido lo suficientemente buenos en los últimos metros, pero por otra parte lo tuvimos muy cerca. Debemos ser más clínicos en esto».

Respecto al error del gol local el holandés explicó la jugada de su perspectiva: «Cuando empezamos el partido nuestro extremo izquierdo , que era Raúl, juega un balón atrás , yo siempre quiero asumir el riesgo de ir hacia adelante y luego jugamos de nuevo con nuestro defensa central izquierdo, y el da el balón un poco atrás. Le damos al rival la opción de presionarnos y luego Moyita pierde el balón, esto fue un error en la forma en la que queremos jugar».

«Si miro hacia atrás, pienso como hemos jugado después, de cómo hemos creado ocasiones y creo que merecíamos más, pero al final nos quedamos sin puntuar».

