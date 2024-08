Schreuder: "No estoy preocupado porque el Castellón no marque"

El técnico Dick Schreuder , entrenador del CD Castellón, se mostró confiado en las buenas sensaciones del equipo ofrecidas en las dos primeras jornadas de liga pese a la ausencia de gol.

Ensalza las sensaciones del equipo

"Tengo que dar valor a mi equipo, jugamos bien, como la semana pasada. Estoy decepcionado por tener un punto de seis, pero creo que hemos competido y hemos demostrado carácter. Estoy contento por como ha empujado la afición, de cómo ha reaccionado a ese apoyo. Lo único malo es que solo tenemos un punto".

Lottin

"La semana pasada no jugó por tema disciplinario, pero hoy no ha jugado por que se lesionó para dos o tres semanas tras el último partido.

Dick Schreuder analiza el encuentro en la sala de prensa del SkyFi Castalia. / Jorge Sastriques

No está preocupado por la falta de gol".

"No estoy preocupado por no marcar, creamos muchas ocasiones. A veces esto pasa en el fútbol. He dicho en el descanso que había que meter goles pero teníamos hasta cinco atacantes en el segundo tiempo".

No agota el cupo de cambios

"No era necesario hacer más cambios. Hemos hecho las tres sustituciones, han entrado bien con energía, así que no era necesario hacer más cambios"

De Miguel

"De Miguel, es mi delantero número uno y lo va a seguir siendo por mucho tiempo".