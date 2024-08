Miseria, palizas y prisión: la dura historia de Ousmane Camara, el nuevo fichaje del Castellón

«Intento olvidar el pasado para mirar hacia adelante. Quizá lo haga más adelante, cuando haya conseguido mis sueños, para explicar a los niños que la vida no es fácil». Así se expresaba Ousmane Camara, el nuevo futbolista del CD Castellón, en un reportaje publicado por Le Dauphiné Liberé. La historia del ahora atacante albinegro es de una dureza impactante: cruzó el desierto con 15 años, fue prisionero y recibió palizas diarias y escapó para llegar a Europa arriesgando su vida en el mar.

El Castellón hizo este miércoles oficial el fichaje del delantero guineano, de 22 años e internacional absoluto con Guinea Conakry, que firma por el club de la capital de la Plana por cinco temporadas. Procedente del AJ Auxerre francés, el Castellón ficha a un auténtico luchador.

El portal Guineefoot, vía FranceBlue y en una pieza firmada por Lamine Touré, recogió la primera vez que Ousmane Camara contó su historia, en 2022. «Es difícil, pero tengo que explicarlo porque quiero ser grande y fuerte», indicaba. El nuevo atacante del Castellón creció en la pobreza en Conakry, la capital de su país, y fue educado por su tío con el anhelo de ser futbolista. Con 15 años, empezó la verdadera pesadilla.

Persiguiendo ese sueño, salió de su país y emprendió el camino a través de Malí y el desierto de Níger hasta llegar a Libia, donde fue engañado y hecho prisionero. Allí vio morir a otros inmigrantes, mientras era golpeado en su celda. «Los guardias querían que pagaras dinero para quedar libre, pero si no tienes dinero, todas las mañanas te pegaban al menos 40 o 50 veces», desgranó Camara. Les daban un teléfono para que sus familias pagaran por su libertad, pero Ousmane no tenía el contacto ni la posibilidad.

Esa tortura continuada duró tres meses. Camara escapó de la prisión al aprovechar una pelea entre reclusos y guardias. Caminó durante días por el bosque hasta llegar a un campo de refugiado cercano a las costas del Mediterráneo. Allí, su talento como futbolista, en los partidos entre inmigrantes, le permitió sobrevivir.

A Europa

Después, Ousmane Camara llegó a Italia hacinado en una pequeña embarcación, en un peligroso viaje de 18 horas. Se quedaron sin combustible: «Pensábamos que íbamos a morir». Luego viajó de Italia a Francia escondido en los baños de un tren. En Nimes, fue internado en una residencia.

El fútbol volvió entonces al plano principal. Camara, que en noviembre cumplirá 23 años, jugó en Castanet Nimes y en Castelnau-Le-Crès antes de enrolarse en la cantera del Auxerre y comenzar a escalar. «Tiene hambre de éxito y una mente muy, muy fuerte, por encima de la media, sin duda ligada a su historia de vida», afirma Bernard David, uno de los directores de la cantera del club francés, y padre deportivo de Camara.

«Vi gente buena y mala. Personas muriendo de hambre o ahogándose ante mis ojos para entrar a Europa a ganarse la vida», resumió Camara en la pieza de Julien Trivero en Le Dauphiné Liberé. «Todo lo que he pasado me ha dado experiencia y me ha enseñado a disfrutar de lo que te da la vida y el fútbol». Ahora, en el Castellón.