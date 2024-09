Burgos-Castellón | En busca de la primera victoria en el recuerdo feliz de El Plantío

El Castellón regresa esta tarde a El Plantío, donde una vez fue muy feliz. El equipo albinegro persigue la primera victoria del curso en el recuerdo positivo. En el mismo escenario donde logró el último ascenso a Primera División, en 1989, visita hoy a otro Burgos, pero Burgos al fin y al cabo. Los de Dick Schreuder saltarán al campo con un doble objetivo: lograr el primer gol y abrochar el primer triunfo.

Con un punto y cero goles a favor en dos jornadas, la cosecha no ha estado por el momento a la altura del ambicioso juego desplegado. Todos los indicios invitan a mantener la calma, pero no deja transitar por la paradoja que un equipo al que se le caían los goles de los bolsillos en la pretemporada, y que batió registros realizadores la pasada campaña, haya visto borrosa la portería en las dos primeras jornadas.

En la previa, Schreuder abogó por pulir los matices que niegan el gol y repartió las responsabilidades más allá de los focos que señalan al ariete Jesús de Miguel. «Lo primero es que es muy importante crear ocasiones y en ese sentido estoy contento. Tenemos suficientes jugadores en el campo para hacer gol. Es fácil señalar al 9, pero otros deben marcar, como el año pasado hicieron Haris (Medunjanin, 9 goles) o Manu (Sánchez, 8 goles). En Segunda también son diferentes las cualidades de los oponentes: mejores defensas, mejores porteros... Así que debemos ajustar y seguir. Pero estoy contento con lo que veo», afirmó.

Continuidad

Como fuere, no se esperan grandes cambios en el once y muchos menos en el planteamiento ofensivo del Castellón. Las interesantes aportaciones desde el banquillo de Calatrava le podrían ayudar a conseguir un hueco en el once del míster, que por el momento está optando por la continuidad. Contra el Eibar y el Oviedo salieron de inicio los mismos: Gonzalo, Chirino, Alberto, Jozhua, Óscar Gil, Moyita, Douglas, Mamah, Raúl Sánchez, Seuntjens y De Miguel.

Schreuder no podrá contar aún con el último fichaje del verano, al estar el atacante Ousmane Camara lesionado. Las otras bajas son el portero Amir Abedzadeh, el defensa Salva Ruiz y el centrocampista Albert Lottin. Por contra, se estrena en la convocatoria el atacante esloveno David Flakus.

El rival

Enfrente aguardará el Burgos, un rival consolidado en la categoría (cuarta temporada consecutiva). El entrenador Jon Pérez Bolo contará con todos los jugadores a excepción de las cinco últimas incorporaciones en un ajetreado cierre de mercado: Lichi, Ian Forns, Thomas Rodríguez, Pipa Ávila y Borja Sánchez.

«Tienen un buen estilo de juego, que puede resultar difícil por cómo jugamos nosotros», deslizó en la previa Schreuder. «También tienen la ventaja de campo, pero confío en mi equipo. El año pasado jugamos bien fuera de casa. Ahora necesitamos puntos, pero de todos modos al final de la temporada la Liga te dice donde estás realmente», finalizó, con calma. Siempre.

