Douglas Aurélio da en la diana en el Castellón

Dick Schreuder ha repetido once inicial en las tres primeras jornadas que el CD Castellón ha disputado en su regreso a Segunda División. El técnico neerlandés, a la espera de que los nuevos fichajes vayan cogiendo ritmo y adaptándose a su particular forma de jugar, ha dado confianza a parte del bloque con el que certificó el retorno de su equipo al fútbol profesional el curso pasado y, entre los once elegidos, se encuentra un Douglas Aurélio en plena forma.

El extremo brasileño (Teófilo Otoni, 27 de marzo de 1999) está siendo uno de los mejores futbolistas del Castellón en este prometedor inicio del plantel orellut e, incluso, ha sido el artífice del primer gol del cuadro albinegro en esta nueva etapa en Segunda. Fue el pasado domingo en El Plantío ante el Burgos cuando Douglas Aurélio rompió la lata y estableció el 0-1 en el marcador.

El brasileño, que lo había intentado por todos los medios tanto en el encuentro contra el Eibar en Ipurúa (gol anulado por el VAR) como ante el Oviedo en el SkyFi Castalia, veía recompensado así todo el trabajo que venía realizando desde la pretemporada y también en los citados partidos, en los que los albinegros se quedaron sin marcar... y sin ganar.

El primer triunfo del curso

«Era muy importante vencer al Burgos porque llevábamos dos partidos sin poder sumar los tres puntos. Siempre es bonito marcar goles para un futbolista, pero lo más importante siempre son las victorias para el equipo», confesó Douglas Aurélio, al tiempo que hizo autocrítica e instó a sus compañeros a «mejorar lo que hicimos mal ante el Burgos y seguir».

Douglas Aurélio celebra el primer gol de la temporada. / LaLiga

La inclusión del extremo brasileño en el once de Dick Schreuder se empezó a fraguar el curso pasado. De hecho, Douglas Aurélio tomó un papel protagonista en el tramo final de la competición, en la que evidenció su olfato goleador e hizo méritos suficientes para continuar de albinegro una vez el equipo abandonara la dichosa Primera Federación y volviera al fútbol profesional.

Sus números hablaron por sí solos: cinco goles y una asistencia en los últimos diez partidos oficiales disputados, ocho de la fase regular en el grupo 2 de Primera Federación y dos en la final de campeones contra el Deportivo de la Coruña. Motivos de peso para que el preparador neerlandés quisiera seguir contando con él en la nueva categoría a la que iban a enfrentarse en la temporada 2024/25, sobre todo teniendo en cuenta que el jugador había llegado en el mercado de invierno con el cartel nada menos que de fichaje estrella y a Schreuder sus prestaciones le cuadraban a la perfección.

Pasado en Letonia

Hasta el momento en el que el Castellón se hizo con sus servicios en enero de este mismo año, Douglas Aurélio jugaba en el Riga de la primera división en Letonia, al que el conjunto albinegro pagó traspaso. No estaba viviendo un buen momento ya que, aunque había participado en seis partidos de la fase previa de la Conference League, no había tenido oportunidades en la competición doméstica. La llamada del Castellón le hizo replantearse su situación y el futbolista brasileño aceptó iniciar una nueva aventura en España.

Un nuevo destino que se sumaba así a una trayectoria con pasado en Portugal y Chipre, y que a buen seguro llevará al extremo brasileño a dejar su impronta en la historia del Castellón. De momento, ya es goleador en Segunda.

