Los motivos del regreso de Traoré al Castellón

El Castellón oficializará en las próximas horas, salvo giro imprevisto, la contratación de Mamadou Traoré. El extremo costamarfileño de nacionalidad maliense afronta su segunda etapa como futbolista albinegro. Llega en propiedad, procedente del Royale Union Saint-Gilloise del campeonato belga, con el que solo faltan concretar unos trámites.

El nuevo Traoré cuenta con una ventaja respecto al anterior Traoré. El joven futbolista de 22 años sabe lo que le espera en el SkyFi Castalia. Pese a que llega falto de competición por los escasos minutos que ha jugado este curso en Bélgica, el conocimiento de la manera de trabajar de Dick Schreuder le ayudará a ofrecer un rendimiento prácticamente inmediato.

No es asunto baladí en el Castellón de Schreuder. Por lo general, cada uno de los futbolistas que firma por el club albinegro necesita un periodo de adaptación a los métodos del entrenador neerlandés. No solo en cuanto a las peculiaridades tácticas de su particular estilo de juego, también a la exigencia de los entrenamientos.

El potencial

Traoré ya superó ese reto la temporada pasada. Estuvo en el Castellón en calidad de cedido. El staff de Schreuder se aplicó para desarrollar el potencial que vislumbraba en su fútbol. Traoré llegó como un proyecto. Destacaba en aspectos como el uno contra uno, pero flaqueaba en otros que retrasaron su presencia en los partidos. El futbolista se esforzó y pasó por el aro: mejoró en tareas clave para el fútbol que quiere Schreuder, como el trabajo sin balón, la toma de decisiones en el último tercio o la presión tras pérdida.

Poco a poco, Traoré fue ganando protagonismo. Aprovechó la Copa del Rey como trampolín, y llegó un momento en el que se sintió titular de pleno derecho. Ocurrió durante el mes de marzo, cuando encadenó cuatro titularidades. Desafortunadamente, en la cuarta, en la visita al Real Madrid Castilla, sufrió una lesión muscular que lo aportó del tramo decisivo por el campeonato. Ya solo jugó unos minutos intrascendentes con todo resuelto, contra el Ibiza.

Pero el trabajo estaba hecho y el conocimiento adquirido. El cuerpo técnico quedó satisfecho con el paso del futbolista, e incluso se llegó a plantear en el club su continuidad. Finalmente, Traoré regresó a Bélgica, donde su aportación en la máxima categoría ha sido testimonial. Las circunstancias han ayudado a que ahora se presente una segunda oportunidad. El Castellón confía en recoger durante estos meses lo que sembró en Traoré el año pasado.

