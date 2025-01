CD Castellón | Schreuder habla sobre Zarfino, Traoré, Markanich, Seuntjens...

El Castellón vuelve este sábado (18.30 horas) a la competición tras el parón navideño, visitando el feudo del Tenerife. El entrenador albinegro, Dick Schreuder, ha analizado en la previa el duelo liguero, y también ha sido preguntado por los primeros movimientos en el mercado de enero.

Estas son las frases más destacadas en la comparecencia de Dick Schreuder.

Salidas, entradas y objetivos en el mercado

Gio Zarfino, a prueba: "Me ha causado una impresión muy buena. Si después de una larga lesión y a esa edad, vienes aquí y te ajustas a nuestra manera de entrenar, es que eres un profesional. Mi opinión sobre él es muy positiva. Es un ganador. Necesitará más tiempo y hemos de hablarlo con Ramón (Soria) y Bob (Voulgaris)".

Mamadou Traoré, fichado: "Estoy contento con su regreso. Creo que es diferente a Brian (Cipenga). Quizá de entrada pudieran ser similares, pero con él trabajamos mucho el año pasado para mejorar sus elecciones en el tramo final, y mejoró mucho, igual que estamos haciendo este año con Brian".

Nick Markanich, en dinámica: "Para él es un cambio grande, por nuestra manera de trabajar. Es demasiado pronto para él".

Mats Seuntjens, de vuelta a la Eredivisie: "Creo que es un buen jugador, pero no ha dado lo que esperaba y por eso estaba jugando menos. Es un profesional, a veces estas cosas pasan. Él quería jugar más y entre todos decidimos que salir era la mejor opción".

José Albert, cedido al Ibiza: "No es que estuviéramos descontentos con él, sino al contrario. estamos muy contentos con él, pero queremos que tenga minutos a un nivel superior".

El radar, activo: "Estamos mirando en cada posición para mejorar el equipo. Es un mercado difícil, porque hay que cumplir las reglas financieras de la Liga, y por ello hay equipos que pueden pagar más. No hay que olvidar que también miramos a la cantera. No solo Gonzalo Pastor, también Borikó, Pere Marco, Punzano... entrenan con nosotros, y eso es bueno para el club, que está haciendo un gran trabajo".

Gonzalo Pastor, internacional sub-19

"Es el tipo de cosas que el club debe disfrutar. Subió al primer equipo y lo hizo muy bien en los entrenamientos. En parte por las lesiones, tuvo la oportunidad de jugar y estoy muy contento por él. Es el principio de su carrera y tiene que seguir trabajando duro por él y por el equipo. Debemos estar orgullosos y ojalá más jugadores de la cantera también lo logren".

El próximo rival, el Tenerife

"Tenemos que ser humildes. Es un equipo que necesita los tres puntos, pero nosotros también. Ya han jugado dos partidos en lo que va de año y eso puede ser una ventaja para ellos. Tienen un entrenador nuevo, con ideas diferentes, y eso siempre lo hace más complicado. Como digo siempre, en esta Liga cualquiera puede ganar a cualquiera".

"Creo que hay gente que piensa que vamos a ganar fácil con frecuencia. No es así. Tenemos que estar al 100% para ganar. Y tenemos que aprender a gestionar esa presión por ganar y disfrutarla".

Los lesionados

"Los jugadores volvieron en forma. Algunos de los que estaban lesionados o cogiendo la forma necesitan un poco de tiempo para ser titulares (Lottin, Camara, Calavera...). Hay que analizar porque puede ser peligroso poner en el once a cuatro o cinco jugadores que vuelven de una lesión. Óscar Gil está entrenando bien, pero no viajará. Le daremos una semana más. El caso de De Miguel es similar, pero podría jugar 15 o 20 minutos en Tenerife. Cala tuvo una pequeña recaída y aún no está disponible. Raúl, que tuvo una lesión menor, va más rápido"