El Castellón sigue de vacaciones y se ve sorprendido en Tenerife (2-0)

El Castellón hizo realidad lo que era una hipótesis. El partido en el Heliodoro Rodríguez López podía ser un encuentro trampa, y ya vaya si lo fue. El equipo de la capital de la Plana se pareció más al de las dos últimas jornadas del 2024, en las que se cayó en A Coruña y frente al Elche, que al que maravilló, por ejemplo, contra el Cartagena.

No vive su mejor momento un equipo que en Tenerife encajó su tercera derrota consecutiva, con un parcial de nueve goles en contra y uno a su favor. Los tantos de Cantero y Enric Gallego rubricaron el triunfo de un rival que llegaba alicaído y terminó haciendo la ola.

Dick Schreuder dio la alternativa desde el inicio al atacante Camara, por otro lado, regresó a la titularidad Raúl Sánchez. El neerlandés apostó por un once con Gonzalo bajo palos; Salva Ruiz, Alberto y Willems en defensa; con Chirino y Raúl Sánchez actuando de carrileros. El centro del campo, con la movilidad que caracteriza a los orelluts, estuvo formado por Van den Belt, Moyita y Suero;mientras que completaron el once Mamah y Camara en ataque, con este último como hombre de referencia en la parcela ofensiva.

Salva Ruiz trata de robar un balón durante el partido ante el Tenerife. / LaLiga

En los primeros minutos los locales protagonizaron algún que otro acercamiento sobre la portería albinegra, más por imprecisiones visitantes que por acciones trenzadas por los chicharreros.

No obstante, con el paso de los minutos los de Schreuder le cogieron el pulso al partido para comenzar a embotellar al rival. Camara tuvo la primera, no valía por fuera de juego, no fue así con el potente disparo de Salva Ruiz, que probó fortuna desde fuera del área pero su balón no encontró portería por poco. El cuero cada vez vivía más en campo tinerfeño y cerca estuvo de alejarse en su portería y es que Willems sirvió un balón de oro para un Van den Belt que ya estaba preparado para rematar a gol, salvó Sergio González. Pero esa fase del duelo fue un espejismo.

Demasiadas facilidades

Pero el equipo de Álvaro Cervera, picado en su orgullo, trataba de recuperar el balón para aprovechar los espacios con rapidez, de esta forma generó peligro Cantero, en un tiro lejano que tuvo que rechazar Gonzalo Crettaz.

Tras el ecuador del primer tiempo la decoración volvió a mutar. El Tenerife, que supo contener al Castellón en ataque, volvió a llamar a la puerta del gol, la tuvo de hecho Waldo, remató al aire cuando lo tenía todo a favor. Fue un aviso. Álex Cantero no perdonó minutos después, concretamente en el 35’, cuando el extremo recibió un balón peligroso tras una buena maniobra individual de Diarra, y mandó el esférico a guardar. Pudo hacer algo más la zaga albinegra.

Dougla Aurélio presiona al jugador del Tenerife Aitor Sanz. / LaLiga

Tocaba remar. Podía ser un partido trampa si el equipo no se empleaba al 100%, algo que comentó el técnico orellut en la previa, un escenario que era una realidad. No estaba, ni mucho menos, cómodo el cuadro castellonense, que ofrecía una imagen demasiado desdibujada en defensa, con poca clarividencia en la medular y con poca presencia con marchamo de peligro en la zona ofensiva.

Al Castellón le costó reaccionar, no en vano, la escuadra albinegra no fue capaz de responder al gol encajado en los restantes 10 minutos del primer periodo.

La segunda parte, al menos de inicio, no tuvo un cambio de guión. El Tenerife mantuvo una marcha más, una intensidad más elevada que le llevó a ganar la mayor parte de los duelo y, además, a asomarse más al arco contrario. Así llegaron dos ocasiones de Waldo para ampliar la ventaja, su mala definición mantenía en vida a los castellonenses. No terminaba de despertar el equipo albinegro. Lejos de hacerlo, el Tete volvía a insistir, pudo abrir brecha Enric Gallego, pero su balón se fue a las nubes. Perdonaban los de Álvaro Cervera.

Cuatro cambios y... 2-0

Schreuder no lo veía claro e hizo un cuádruple cambio antes de alcanzarse el cuarto de hora de la reanudación. Entraron Douglas Aurélio, Gonzalo Pastor, Traoré y Jesús De Miguel. Pero a los pocos segundos de esta maniobra llegó el jarro de agua fría. Mellot trazó una gran conducción, con mucho espacio y poca presión, y puso un centro de balón-gol a un Enric Gallego que remató al fondo de la red en el segundo palo. Más difícil.

Más de medio centenar de aficionados albinegros estuvieron animando al equipo en Tenerife. / LaLiga.

Bien es cierto que tras el gol, coincidiendo con las cuatro permutas realizadas, el equipo de Schreuder ofreció mejores prestaciones, con más peso en el centro del campo y más presencia en cambio contrario. Pero ello no terminó de cuajar, no era capaz del Castellón de dar ese pase extra para encontrar el hombre correcto en el instante oportuno para generar peligro. No había ideas. Y el crono apretaba, cada vez corría con más rapidez en contra de los albinegros. No hubo forma de meterse en el partido. El equipo vive un momento complicado, de esos de los que solo se sale ganando, en la recámara aguarda el Córdoba.

Suscríbete para seguir leyendo