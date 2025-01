Schreuder reconoce como justa la derrota: "El Tenerife ha sido mejor, no tuvimos casi ocasiones"

Dick Schreuder no quiso poner paños calientes a la justa derrota del Castellón en Tenerife, donde los albinegros sucumbieron por 2-0 en el campo del colista, en un duelo en el que no fueron capaces de tirar a portería en los 90 minutos. "No hemos tenido casi ocasiones, nada estuvo suficientemente bien", reconoció el técnico neerlandés a la conclusión del duelo. "Ellos han sido agresivos, han sido mejores", indicó el míster, que también insistió en que "cuando no se puede jugar bien hay otras cosas que se pueden hacer en el fútbol". El preparador albinegro enumeró los factores que terminaron provocando la derrota en el campo del colista. "No hemos estado bien en el último tercio, tampoco en el centro, hicimos malos pases, cometimos errores, nos generaban contras con facilidad. No lo hicimos bien", sentenció Schreuder. "Ellos fueron mejores que nosotros, no querría admitirlo pero hoy (por ayer) tengo que hacerlo", asumió con lamentación el entrenador.

Por su parte, el técnico del Tenerife, Álvaro Cervera, se mostró satisfecho con el partido de su equipo. "Estos partidos tienen que salir del vestuario, con el equipo bien predispuesto a lo que obliga el contrario. Salimos bien, hemos ganado muchos duelos, no nos han hecho daño y llegamos mucho arriba".