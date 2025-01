Las rentas de la primera vuelta atenúan el bache del Castellón

El regreso a Segunda División no iba a ser un camino de rosas. Esto es fútbol profesional. El pasado 26 de octubre el Castellón lograba una histórica victoria en La Romareda y se colocaba en zona de promoción de ascenso a Primera División. No obsante, el objetivo básico del conjunto albinegro pasa por afianzarse en la categoría. De ahí que los discursos exacerbadamente optimistas del pasado son tan antagónicos como hiperbólicamente similares con los más pesimistas que se pueden escuchar, cuando no leer en las diferentes redes sociales, tal vez, por otro lado, algo ventajistas también.

El equipo albinegro, es una obviedad, está pasando por un momento complicado, no obstante, y pese a las tres derrotas consecutivas, ante Deportivo, Elche y Tenerife, presenta 29 puntos en su casillero, fruto de una primera vuelta notable. Una primera vuelta que ha encarrilado la meta de sellar una tranquila permanencia.

La continuidad en la categoría de plata pasa por alcanzar la manida cifra de los 50 puntos, puntaje que tienen los de Dick Schreuder a siete victorias, siete triunfos a conseguir en los 20 partidos que todavía restan por disputarse.

Salva Ruiz disputa el balón. / EL DÍA TENERIFE

El equipo albinegro completó el pasado sábado en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife un partido aciago, donde se sacaron a relucir algunos de los males del Castellón más actual, tales como menor capacidad para recuperar el balón con rapidez, nula presencia en labores ofensivas, no en vano, se volvió a no disparar a portería como en Albacete, se marraron multitud de pases asequibles que propiciaron numerosas ventajas para el contrario poniendo en jaque a la línea de retaguardia albinegra. Eso es cierto. Pero no lo es menos que el equipo de la capital de la Plana tampoco está pudiendo disfrutar de algunos de sus hombres clave, de ahí la capacidad de mejora. Es el caso de Óscar Gil o Calatrava; otros, como Raúl Sánchez o Jesús De Miguel ya comienzan a estar de vuelta. Todo ello sin olvidar las expectativas depositadas en jugadores que han venido al Castellón para ser importantes, como Camara o Markanich.

No va a ser una tarea sencilla, la Segunda es una realidad tan diferente a la Primera RFEF como, en muchas ocasiones, carente de toda lógica. Pero bien es cierto que los orelluts tienen una parte importante del trabajo adelantada.

Schreuder iguala su peor registro en el Castellón

Dick Schreuder ha sentado cátedra en el Castellón. Llegó como un técnico desconocido para el gran público en España y con una filosofía revolucionaria, algunos incluso decían suicida allá por el mes de agosto del 2023, pero con su juego y con unos resultados incontestables ahogó esas sensaciones. Todo en un año que terminó con el ascenso en Segunda y con el ‘Dick quédate’ en la Plaza Mayor el pasado 6 de mayo .

Vaya por delante que los números y la temporada del Castellón es francamente positiva, eso no esconde la realidad de los negativos resultados encadenados en las últimas tres jornadas, con tres derrotas consecutivas frente al Deportivo, Elche y Tenerife, con un balance de un gol a favor y nueve dianas en contra. Números que igualan la peor dinámica del conjunto albinegro con Dick Schreuder en el banquillo del SkyFi Castalia. Aunque, también hay que recordarlo, la racha igualada no tuvo, ni de lejos, la misma trascendencia.

Y es que esta aconteció cuando el ascenso ya estaba en el bolsillo. Esta se produjo tras las derrotas ante el Sanluqueño en la última jornada de la pasada liga y lo dos enfrentamientos ante el Dépor en la ronda de campeones de Primera RFEF.

