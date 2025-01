«Conseguir los objetivos con el Castellón es mi prioridad. No me voy a ningún sitio»

-¿Qué valoración realiza de la primera parte de la temporada?

Durante la primera parte de la temporada hemos tenido algunos altibajos. Comenzamos con fuerza, pero actualmente estamos atravesando un periodo complicado, similar al que vivimos la temporada pasada. Hay varias áreas en las que creemos que podemos mejorar y estamos comprometidos en trabajar duro para corregirlas. Dicho esto, me siento orgulloso del esfuerzo y la dedicación de nuestros jugadores, cuerpo técnico y todo el personal involucrado. En estos momentos, nuestro foco está en construir a partir de la base que ya tenemos, y luchar por el éxito en la segunda mitad de la temporada.

-¿Cómo interpreta el impacto que ha tenido Castellón en su llegada al fútbol profesional? Has sido elogiado por entrenadores rivales, analistas, medios de comunicación...

La verdad es que no me fijo mucho en las opiniones externas. Mi prioridad es mantenerme enfocado en los objetivos y las expectativas que hemos establecido en el club. Prefiero mirar hacia adentro y centrarme en lo que podemos controlar, en lugar de preocuparme por lo que otros dicen desde fuera.

-En las últimos meses, jugadores jóvenes como Gonzalo Pastor, Pere Marco, Borikó... han ganado protagonismo en el primer equipo. ¿Qué peso tendrá el sistema de formación en el medio plazo en el proyecto deportivo del club?

Desarrollar talento joven y de la casa no solo proporciona jugadores capacitados al club, sino que también refuerza nuestra identidad y nuestra conexión con la comunidad. Nuestro enfoque está en cuidar lo mejor posible de estos futbolistas, dándoles los recursos y las oportunidades necesarias para que triunfen a nivel profesional.

-Con el equipo en media tabla tras la primera vuelta, ¿cuáles son los objetivos deportivos del Castellón para este 2025?

Nuestro principal objetivo deportivo para 2025 es competir al máximo nivel y seguir mejorando cada día como club. Queremos construir un equipo fuerte y consistente, capaz de competir con todos los equipos de la Liga, manteniéndonos fieles a nuestra identidad y valores. Si tuviéramos un solo objetivo, sería asegurarnos de hacer todo lo posible para mejorar día a día.

-¿Cuáles serán los siguientes pasos de mejora en el SkyFi Castalia? ¿Se plantea la ampliación de aforo en el corto plazo?

Actualmente estamos promediando 11.300 aficionados por partido en un estadio con capacidad para unos 15.000. Por tanto, ampliar el estadio no es algo que tenga sentido ahora mismo.

-El próximo 30 de junio, el club debe abandonar las instalaciones de entrenamiento de Orpesa, ¿qué opciones manejan para el primer equipo? ¿Alguna solución temporal hasta que esté disponible la nueva Ciudad Deportiva?

Asegurar una sede permanente para nuestra ciudad deportiva es nuestra principal prioridad ahora mismo, fuera del campo. Estamos trabajando duro para hacer esto realidad, pero el proceso viene con retos importantes. Uno de los principales obstáculos que tenemos es la falta de terrenos adecuados por parte del municipio que se ajusten al tamaño y alcance de nuestro proyecto. Dicho esto, seguimos siendo optimistas y estamos comprometidos con ello. Estoy convencido de que encontraremos una buena solución para la próxima temporada.

Voulgaris, tras atender a unos aficionados en una imagen de archivo. / Gabriel Utiel

-¿Qué opinión tiene de la afición del Castellón y qué le pediría?

Les pido a nuestros aficionados que sigan mostrando la misma pasión y el apoyo que impulsa a este club. Su energía inspira a los jugadores y crea un ambiente increíble en el estadio. También les pido que recuerden lo lejos que hemos llegado en estos dos años y medio... Mi opinión sobre nuestros aficionados no podría ser más alta: son el corazón de este club.

-¿Se ve en Castellón durante muchos años? ¿Tiene el proyecto una fecha de finalización?

No puedo pensar en nada que prefiera hacer que conseguir los objetivos que me he propuesto para este equipo. Es mi prioridad. No me voy a ningún sitio.