El Castellón llama a la puerta de una balsámica victoria ante el Códoba

No es una final, pero ganar es vital. El Castellón se mide esta tarde (18.30 horas / LaLiga Hypermotion TV) al Córdoba en el estreno del SkyFi Castalia en 2025 con la firme, y única, intención de conseguir una victoria tan necesaria como balsámica. El equipo albinegro atraviesa el momento más delicado de la presente temporada, con tres derrotas consecutivas ante Deportivo, Elche y la última, en casa del colista, el Tenerife.

La sensaciones ofrecidas en dicho encuentros no solo no atenúan los negativos resultados sino que incrementan la preocupación. Pero ya se sabe, en esto del fútbol conseguir tres puntos es la mejor medicina en una tesitura como esta. Para conseguir la victoria, eso sí, el equipo de la capital de la Plana deberá tener mayor disciplina, algo que han reconocido tanto el propio entrenador como jugadores de peso en el seno del vestuario orellut, es necesario ofrecer una mejor actitud que la mostrada una semana atrás en el Heliodoro Rodríguez López. Por suerte, el escenario general es positivo, el Castellón llega a la cita instalado en la zona media de la clasificación, fruto de una gran primera vuelta en la que que ha encarrilado el objetivo básico en la vuelta al fútbol profesional, la permanencia.

Castalia tiene ganas de cantar victoria, más todavía en su primera cita del año 2025, pero sin olvidar tampoco que la parroquia albinegra le tiene ganas a un Córdoba que la pasada campaña 2023/24 fue el único equipo que le ganó ambos partidos antes de rubricar el ascenso, amén de ser un rival directísimo por esa justa.

El contexto, con ambos conjuntos en Segunda División, es diferente. Dos puntos separan a albinegros y a blanquiverdes, eso sí, el equipo de Iván Ania, que volvió a tratar de caldear el partido en sus declaraciones previas al duelo, pasa por ser el segundo peor visitante de la Segunda. La escuadra califal únicamente ha sumado cinco puntos en sus once desplazamientos, con una sola victoria, eso sí, en su última salida a Oviedo.

Pero bien haría el Castellón de no fiarse de ese tipo de estadísticas tras la última jornada. De cara a un posible once huelga recordar que son baja para medirse a los andaluces Calatrava y Pere Marco, mientras que Jojic, al menos al cierre de esta edición, todavía no había sido inscrito en la liga.

Zarfino ya es ‘orellut’

Un caso diferente es el de Zarfino, que ya es jugador albinegro y sí que está inscrito, algo que le habilita para poder debutar hoy. Así, Dick Schreuder podría formar con un equipo con Gonzalo bajo palos; con una defensa de tres compuesta por Chirino, Alberto y Willems. En el centro del campo podrían actuar Calavera, Gonzalo y Van den Belt. Mamah y Raúl Sánchez lo harían partiendo desde los carriles con Camara y De Miguel en ataque. El Castellón necesita una victoria que ante el Córdoba se resiste desde 1995. 30 años no es nada, o sí, lo que de verdad es relevante son los tres puntos de esta tarde.

