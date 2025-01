Schreuder tras la derrota ante el Córdoba: "Estamos en un mal momento, tenemos que recuperarnos y seguir"

No está viviendo un buen momento el Castellón. Los albinegros encadenan cuatro derrotas consecutivas, aunque bien es cierto que las sensaciones fueron más positivas que las ofrecidas en Tenerife. Dick Schreuder se mostró crítico, tanto con algunos errores, a la postre clave, de su equipo como del colegiado. El técnico neerlandés no entendió el penalti que supuso el empate a uno. «Primero habría que discutir el penalti, el balón le da en el cuerpo al jugador, la regla que me explicaron es diferente», lamentó el preparador. Pero el entrenador también incidió en los debes de su equipo: «No tuvimos que conceder el córner, debimos presionar más cerca del hombre que ha chutado también. El factor que provoca la derrota no ha sido mental, hemos tenido opciones para marcar el 2-1, como la de Calavera. Tampoco estuvimos bien en la falta final que provocó el gol». «El equipo que ha tenido más suerte es el que ha ganado», lamento Dick Schreuder.

El técnico no esquiva la realidad: «Estamos pasando por un mal momento. Cuatro partidos sin ganar no es algo bueno». Pero el entrenador orellut es consciente de que estas dinámicas pueden llegar. «Ahora necesitamos recuperarnos y seguir. Es una temporada larga, pasaremos por muchos momentos parecidos, perder es parte del juego. Ahora toca mostrar mentalidad de nuevo para seguir compitiendo».

Dick Schreuder durante el partido. / Gabriel Utiel

«Yo intento ayudarles, nos hemos recuperado bien, no con el resultado pero si con la actitud. Soy de los que les lidera, es mi trabajo, es posible tener periodos difíciles, sé que vendrán criticas. Tenemos que seguir ayudándonos entre nosotros como hasta ahora», hace hincapié Dick Schreuder.

«Lo importante es que jugamos para ganar, lo intentamos cada partido. Tenemos que ganar un partido y luego ver que pasa. Es importante ver como nos ayudamos, pero el foco lo pongo en el siguiente partido, será difícil, como todos, pero afrontar los partidos es bueno para el grupo y para seguir compitiendo», concluye el técnico de un Castellón que tendrá que romper la dinámica en Oviedo.