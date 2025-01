CD Castellón | Las razones de Voulgaris para el despido de Schreuder: «Es lo mejor para el club»

Solo hay un Haralabos Voulgaris y es el presidente del CD Castellón, cuya afición debe ir acostumbrándose a la sorpresa. Porque si resultó sorprendente que este lunes anunciara la destitución de Dick Schreuder, también causó asombro en su día su contratación como entrenador. En ambos casos, Voulgaris tomó la decisión y asumió esa responsabilidad, y en ambos casos la explicó asegurando que lo hizo buscando «lo mejor para el club».

El Castellón anunció el despido de Schreuder por la mañana, pero Voulgaris había tomado la decisión «hace tiempo». No la había ejecutado antes, según explicó Bob en sala de prensa, porque ha pasado los últimos meses fuera del país. A su regreso, esperó a que se jugara partido del domingo contra el Córdoba, para «no interferir», y a primer hora del lunes se reunió con Schreuder y le comunicó en persona la destitución.

La destitución de Schreuder

Voulgaris desligó en su parlamento el despido del técnico y la derrota ante el Córdoba, la cuarta consecutiva. Preguntado por la incomprensión que el movimiento pudiera generar entre la afición albinegra, con el equipo ocho puntos por encima de la zona de descenso, el presidente y propietario del club instó a «mirar los últimos ocho partidos que hemos jugado». «No han sido solo las últimas derrotas», añadió. «A los aficionados les puedo decir que esto es un negocio y creo que el cambio será positivo para el negocio. Creo que es lo mejor para el club», remarcó.

La decisión de Voulgaris irrumpió en el entorno de un día para otro. Incluso en el vestuario y en muchas áreas del club fue recibida con sorpresa, pero el presidente llevaba tiempo rumiándola. Como en otras facetas, en su juicio trató de separar el aspecto sentimental de lo racional. Por simplificar, Bob llegó a la conclusión de que sin Schreuder el equipo trabajará mejor.

Galería | La rueda de prensa de Bob Voulgaris y Johan Plat en imágenes / GABRIEL UTIEL

«La reunión (con Dick) no ha sido fácil, pero ha ido bien. No creo que él lo esperara y entiendo que puede ser duro en lo emocional. Teníamos una relación de trabajo. Yo tengo mucha confianza en la decisión que he tomado, no estoy preocupado», apuntó. «Te sientes mal por el respeto que tengo a Dick, pero siendo una decisión difícil era la que tenía que tomar», insistió.

Durante su relato, Voulgaris fue dejando pinceladas sobre lo que piensa que el equipo puede mejorar a partir de ahora, o qué le estaba faltando en los últimos tiempos. «Cada equipo se prepara duro para jugar contra nosotros y, en mi opinión, nuestro foco no estaba tanto ahí en cuanto al plan de partido», dijo. «Tenemos una buena oportunidad para cambiar eso. Simplemente, considero que podíamos hacer cosas mejores para ganar los partidos», aseveró Bob.

El sustituto

Desde el punto de vista de Voulgaris, por cómo toma las decisiones, aguantar a Schreuder en el cargo había dejado de tener sentido. «Creo que tenemos más opciones con un entrenador diferente. Tengo una idea sobre cómo quiero llevar este club y creo que el proceso que estamos llevando a cabo se puede mejorar», resumió. Para ello ha elegido como relevo a Johan Plat, hasta ahora principal ayudante de Schreuder en el Castellón.

«Johan es muy abierto, leal, trabajador, para él no ha sido fácil seguir. Me gustan sus valores. Los jugadores lo quieren y puede aportar una energía nueva», comentó Voulgaris sobre el nuevo entrenador jefe del Castellón, eludiendo la palabra play-off. «En lo que estoy interesado es en maximizar nuestras opciones, en hacer todo para tener éxito. El año pasado el objetivo claro era el ascenso y este año tenemos que ir partido a partido. Pido a los aficionados tener la mente abierta», dijo.

El mercado de invierno

Voulgaris también fue preguntado por el mercado de invierno, donde hasta la fecha el Castellón ha realizado cuatro incorporaciones: el delantero Nick Markanich, el extremo Mamadou Traoré y los mediocentros Milos Jojic y Gio Zarfino. El presidente abrió la puerta a nuevas llegadas: «Siempre buscamos mejorar el equipo, aunque algunas posiciones puede ser difícil por nuestro estilo».

La renovación de Gonzalo Crettaz

En cuanto a la renovación del portero Gonzalo Crettaz, que finaliza contrato el 30 de junio, Voulgaris apuntó que el club está intentando retenerlo, aunque sabe que desde el 1 de enero puede firmar con otro equipo: «Estamos hablando con su agente. El futbolista sabe que lo valoramos mucho y esperamos en algún punto llegar a un acuerdo».

La ciudad deportiva

Por último, se refirió a la ciudad deportiva, la prioridad del club para el 2025 fuera de los terrenos de juego. «Está muy cerca, cruzo los dedos. No está siendo fácil porque el ayuntamiento quiere que esté dentro de los límites de la ciudad, por una parte, y todos saben que necesitamos mucho terreno y quizá algunos se quieran aprovechar. Tenemos la esperanza de que se pueda cerrar pronto», finalizó.