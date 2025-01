Las frases de Johan Plat antes del Castellón-Oviedo

Johan Plat debutará este domingo en Oviedo (16.15 horas) como entrenador jefe del CD Castellón. El preparador neerlandés ha comparecido este viernes en sala de prensa para valorar sus primeros días al mando del plantel, que buscará romper la racha de cuatro derrotas consecutivas.

Las frases de Johan Plat

"La semana ha ido bien. Por supuesto, hemos tenido que ajustar cosas con el cuerpo técnico, pero estamos con ganas de que llegue el próximo partido". "El equipo está bien y también mirando hacia el próximo partido. No creo que haya diferencia respecto a otras semanas. Tenemos que ser positivos y mirar hacia el partido".

¿Qué cambiará respecto al anterior entrenador? "Son más detalles, los jugadores lo saben pero no los voy a decir en rueda de prensa. Los jugadores lo saben. Pequeños cambios en el proceso, porque soy una persona diferente (a Dick). Unas cosas cambiarán y otras seguirán igual".

Los fichajes, disponibles. "Han entrenado muy bien, cada vez más en forma. Están preparados para tener minutos en el próximo partido".

Bob Voulgaris, Ramón Soria y el mercado de invierno. "Ellos son los responsables de los fichajes, pero hablamos cada día y estamos en contacto. Quizá unos jugadores salgan y otros lleguen, veremos en los próximos días cómo evoluciona el mercado, y ellos saben lo que queremos".

"Sé lo que queremos y he sido claro con Bob y Ramón. No siento que me urja ahora compartirlo, pero lo veréis en las próximas semanas seguro".

El Real Oviedo, próximo rival. "Jugaremos contra un buen equipo en un estadio muy bonito. Tienen claro cómo jugar. Estamos con ganas y deseando de que llegue el reto".

"Estoy tranquilo porque tengo la confianza en que los jugadores son lo suficientemente buenos y el grupo también para ganar a cualquiera. No siento ninguna presión negativa. Estamos en el proceso de ir partido a partido y tratar de ganar otra vez"

La apuesta por los jóvenes. "Me gustan los jugadores jóvenes, pero al final no es solo cuestión de la edad sino de quién te ayuda a ganar partidos. Vamos a seguir desarrollando a los jóvenes talentos, se están dando grandes pasos con la academia, Pablo (Hernández) también está haciendo un gran trabajo y vamos a seguir en esa línea".

La convocatoria. "Tenemos aún un entrenamiento mañana, y veremos. Calatrava está progresando y quizá la semana que viene pueda volver a los entrenamientos con el grupo. Mañana acabaremos de ver quién viaja".