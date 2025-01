Así llega el Castellón a su partido contra el Huesca: Raúl es duda, ¿y el resto?

No hay tiempo que perder. El Castellón trabaja y apura los preparativos para el partido del domingo contra el Huesca en el Estadio SkyFiCastalia (14.00 horas). El técnico Johan Plat, que se estrenará ante la afición castellonense, no da tregua a sus futbolistas con exigentes sesiones de trabajo para ver si llega la hora de dar con la tecla para volver a ganar un partido, tras cinco derrotas consecutivas. La cara de los futbolistas también denota que están escocidos en el orgullo y están deseosos de volver a celebrar una victoria --que sería la primera de 2025 y también del nuevo inquilino del banquillo--.

La de este jueves ha sido una sesión en la que participaron todos los efectivos dado que para jugar contra el Huesca el preparador neerlandés dispondrá de 28 futbolistas si al final Raúl Sánchez no tiene ninguna molestia que le impida jugar. Así están todos los que están entrenando estos días a sus órdenes, los 26 de la primera plantilla (incluido Gonzalo Pastor) más dos del equipo filial: Sergi Torner (portero) y Pere Marco (delantero). Y es que Álex Calatrava ya está entrenando con normalidad, con el grupo, y podría ser la gran novedad en la citación, aunque hay voces que prefieren darle un poco más de tiempo de recuperación para evitar una posible recaída. También está OK desde la pasada semana el central Óscar Gil.

Centros y remates

En la primera parte del entrenamiento el técnico ha dividido la plantilla en tres grupos y ha ensayado, durante varios minutos, lanzamientos a portería, centros y remates para afilar las garras de cara al partido contra el Huesca. Y es que para ganar hay que marcar goles y los muchos remates del equipo últimamente acaban en nada.

Entrenamiento previo del Castellón-Huesca. / Juanfran Roca

Una sesión a la que durante la primera parte no ha estado el delantero Raúl Sánchez. No está sancionado y desde el club se ha informado que «está en estudio», al parecer por algunas pequeñas molestias. Por el momento no se ha descartado su presencia para este domingo.

Caras nuevas

A parte de Pere Marco y Santi Borikó, en el entrenamiento ha estado el portero del juvenil A, Jorge Valverde (Johan Plat ha trabajado con cuarto guardametas), así como con el joven extremo ofensivo ondense Carles Segura, máximo goleador del Castellón B y de la Tercera Federación en su grupo 6.

El buen ambiente entre los futbolistas, que son conscientes de que esta situación solo la pueden revertir ellos, por mucho que la grada se desgañite. Trabajan junto al técnico para recuperar esas buenas sensaciones que se transmitieron en el arranque del campeonato, a pesar de que poco a poco el equipo ha ido perdiendo efervescencia y los rivales ahora ya no se atragantan tanto con el juego que les plantea el equipo de la Plana.

Un rival en forma

Hay que recordar que el Huesca, próximo rival del Castellón, es el único equipo de Primera y Segunda División que se mantiene imbatido en lo que va de 2025. El buen comienzo de año el que está cuajando el conjunto azulgrana, con victorias sobre el Mirandés (1-0) y Cartagena (4-0) y tablas en Almería (0-0) les convierte en el único conjunto que resiste sin recibir gol en Liga.

Bob, atento a la sesión

Empezada la antepenúltima sesión de entrenamiento ha hecho acto de presencia el custodio de la entidad castellonense, Bob Voulgaris, acompañado por su perro Óscar, que han presencia la exigente sesión de trabajo, así como para dar ánimo a la plantilla de cara al partido contra el Huesca.