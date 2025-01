Las frases de Johan Plat antes del Castellón-Huesca

Johan Plat, el entrenador del CD Castellón, ha analizado este viernes en sala de prensa el encuentro que enfrentará a los suyos con la SD Huesca, en el SkyFi Castalia, el domingo a las 14.00 horas.

Estas son las frases más destacadas:

La actualidad del equipo

"Ha sido una buena semana. La primera sin otras cosas. El equipo está bien, preparado para el partido".

"Cala está mejorando cada día. Mañana también entrenará con el grupo y veremos. También las pruebas médicas están bien. Raúl está mejorando. No entrenó ayer, pero no es seguro (que no juegue)".

"Después del partido, de perder al final, el vestuario estaba decepcionado, pero durante la semana ha sido al contrario: he visto al grupo muy positivo. Está listo y con ganas de dar la vuelta a la situación".

El estilo de juego

"En Oviedo nos presionaron muy alto hombre a hombre y no estamos contentos con eso (la cantidad de balones largos). Tenemos capacidad para hacerlo de otra manera y encontrar los caminos para ser más dominantes con el balón y crear más ocasiones jugando desde atrás. Cada vez más equipos nos presionarán así y lo tenemos que mejorar".

"Ese es el reto (conseguir resultados a la vez que se introducen cambios). No tenemos tiempo para cambiarlo todo, ni creo que sea necesario, pero debemos encontrar la manera, el equilibrio para mejorar a corto plazo".

"En el pasado fuimos capaces de crear muchas ocasiones y marcar muchos goles. En las últimas semanas nos ha costado más. Hemos enfocado toda la semana en tratar de mejorar esto, y demostrar a los aficionados que somos capaces".

El papel de la afición

"No solo los jugadores, también los aficionados. Todos necesitamos una victoria para que haya un ambiente positivo. Conozco la historia del club y a veces puede llegar ese pensamiento negativo, pero hay que ser positivos, estar unidos y trabajar duro. Estamos convencidos de que podemos hacer grandes partidos y conseguir victorias".

"Necesitamos a la afición por cómo aprieta y ayuda al equipo, y empuja a los jugadores. Sé que va a estar, como siempre".

El rival

"El Huesca está en muy buena forma. Lleva muchos partidos sin perder. Es un equipo flexible, que defensivamente puede utilizar varias estructuras. Son muy peligrosos en las transiciones, pero nosotros también tenemos diferentes opciones".

El mercado

"Espero algún movimiento, algún jugador nuevo. No es seguro. El mercado de invierno es difícil, pero siempre miramos la manera de mejorar la plantilla. Tenemos tiempo hasta el lunes, así que hay que esperar".