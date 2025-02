Plat lamenta la actuación arbitral en la derrota del Castellón: "Fue penalti, no han ido al VAR y es un poco extraño"

El Castellón encadenó su sexta derrota consecutiva ante el Huesca y cuarto envite sin marcar en seis partidos algo que, en principio, no preocupa a Johan Plat, que ayer se estrenó en casa. "No estoy preocupado por la falta de gol, creamos más ocasiones que en las ultimas semanas, jugamos bien a la hora de construir desde atrás, podemos generar más ocasiones y hoy nos faltó tener un poco más de suerte", lamentó el entrenador.

El duelo ante el Huesca dejó la primera titularidad de Zarfino y los primeros minutos de Markanich. "Zarfino ha tenido su primera titularidad, estoy contento con su actuación, ha jugado un buen partido. También estoy satisfecho con contento con Nick Markanich", enfatizó el preparador albinegro.

Plat reconoció el mal inicio del equipo en defensa, "concedimos el gol, más en una situación en mala como la que estamos», no obstante, resaltó la «reacción positiva» del equipo, «mantuvimos la calma, es difícil elegir entre ir arriba y mantener la calma".

El técnico no eludió la polémica arbitral, con el penalti no señalado sobre Markanich: "Para mi es penalti, estoy decepcionado, no han ido al VAR, no quiero hablar de ello pero es un poco extraño». «Ahora tocar ser positivo y mejorar lo que estamos trabajando, es lo que vamos a hacer", concluyó Plat.