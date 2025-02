Zarfino: «Me dijeron que no volvería a jugar a fútbol»

Al contratar a Gio Zarfino, el CD Castellón fichó algo más que un futbolista. Un par de entrenamientos bastaron para que el cuerpo técnico se refiriera al uruguayo como «un ganador, un líder». El experimentado centrocampista debe ser una de las piezas clave del equipo en la segunda vuelta. El domingo, contra el Huesca, jugó su primer partido completo.

El Castellón deseaba desde hace tiempo a Gio Zarfino. Durante el pasado verano ya tanteó su llegada. El jugador, castigado por una grave dolencia en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, consideró que no era el momento. «No me veía apto para poder competir», explicó este miércoles en sala de prensa. «En mi carrera, me basé en el respeto y en tener principios. Era el momento de dar un paso al lado y recuperarme de la mejor manera», añadió.

Zarfino pasó un calvario en los últimos años, por la maldita lesión. «Me dijeron que no volvería a jugar a fútbol», se sinceró. Se recluyó en Extremadura y trabajó duro. Cuando en enero el Castellón volvió a llamar y le ofreció una prueba, se sintió preparado. «Hablé con Ramón (Soria) y no lo dudé. Le dije que venía para quedarme». Y así ha sido.

En el club sorprendió su buen estado físico, aunque llevara más de dos años sin jugar un partido completo. Zarfino, de 33 años, aguantó los exigentes entrenamientos del Castellón, a los que se adaptó más rápido que nadie. «Nunca en mi carrera había entrenado tanto, y a tanta intensidad. Me llamó muchísimo la atención», admitió.

Los frutos

Tanto trabajo está empezando a dar sus frutos. En el plano individual, Zarfino pudo brindar a su hija ese anhelado regreso al césped, y firmó una actuación notable. «Pasé momentos muy jodidos y ahora estoy disfrutando al máximo cada minuto, amo el fútbol», comentó. Esa alegría contrastó con la derrota: «Hace falta una victoria, la necesitamos, e iremos a Ferrol a por ella».