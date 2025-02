Dick Schreuder se despide de la afición: "Ahora soy un albinegro más"

Unas semanas después de su sorprendente destitución como entrenador del CD Castellón, Dick Schreuder ha compartido en redes sociales un mensaje para los aficionados.

La carta

"Queridos aficionados, gracias por todos los grandes y especiales momentos. Después del primer partido en casa, en el estadio, me enamoré de este ambiente, qué pasión, y por favor sigan haciéndolo, eso es lo que hace a este club tan especial, vosotros, los aficionados.

Qué bonitos 18 meses han sido para mí, donde quiera que he ido, en la ciudad y en toda España me he sentido agradecido y querido por el trabajo que hemos hecho, la forma en la que hemos jugado y nos hemos mostrado.

Además, quiero agradecer al CD Castellón por el apoyo que me dieron para lograr todos los momentos hermosos que tuvimos juntos, pero también para conocer la ciudad que está en mi corazón ahora. También quiero dar las gracias a todo el personal del club por ayudarme desde el primer día que llegué al entrenamiento sin hablar el idioma y, por supuesto, a los jugadores que amaban la forma en que trabajamos y jugamos juntos.

Lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido y reído mucho, que es lo importante en la vida, y hemos trabajado duro para conseguir nuestros objetivos. Pero lo más importante es que ahora soy uno de vosotros, un albinegro más, tengo una nueva familia y mi casa siempre estará aquí.

Nos vemos pronto

Dick"