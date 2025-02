La crónica | El Castellón encuentra su mejor versión en A Malata y logra un trabajado triunfo (1-3)

El Castellón recuperó su mejor versión y eso se tradujo en una trabajada victoria en el campo del Racing de Ferrol tras seis derrotas seguidas. Todo se decidió muy pronto, con el 0-2 en el minuto 13, pero en la segunda parte se complicó todo. Primero con la expulsión de Zarfino (minl 57) y después con el penalti que se lanzó dos veces en el minuto 68 y que significó el 1-2. Pese a todos los contratiempos, el equipo de Johan Plat resistió. Aguantó con oficio hasta que Van den Belt, con un tremendo trallazo, puso el 1-3 para cerrar el duelo en el minuto 78.

Raúl Sánchez celebra el gol anotado en A Malata que significó el 0-2. / LaLiga

Mientras que el técnico local, Alejandro Méndez, repitió el mismo once que asaltó el Ciutat de Valencia ocho días atrás, el entrenador visitante, Johan Plat, no varió el sistema de juego, aunque introdujo tres novedades en el once. Se quedaron fuera De Miguel, Calavera y Cipenga, y en sus puestos actuaron Álex Calatrava pro el carril diestro, por detrás de Raúl Sánchez y como hombre referencia se estrenó como titular el estadounidense Nick Markanich.

Lluvia y dominio

El partido entre ferrolanos y castellonenses arrancó bajo una fina cortina de lluvia. Y el Castellón, como es habitual, cogió el balón y empezó a jugarlo de derecha a izquierda, por el centro o centrando al área rival. Ese juego alegre, con el mismo espíritu de querer el balón y haciendo gala de ser el segundo equipo de toda la liga con mayor posesión de balón.

Álex Calatrava regresó y ofreció unos muy buenos primeros 45 minutos. / LaLiga

Y el reaparecido Álex Calatrava, uno de los mejores baluartes del equipo, que volvía dos meses después, fue el primero en probar fortuna con un trallazo desde fuera del área que el arquero local Jesús Ruiz rechazó a saque de esquina (min. 2). Precisamente, en pleno dominio albinegro, un centro desde la izquierda de Calatrava acabó con un remate de cabeza de Naldo a su propia portería, para el 0-1 en el minuto 4.

Torbellino albinegro

Con el Castellón campando a sus anchas sobre el césped de A Malata, en una acción a balón parado (tras un saque de banda) llegó el 0-2. Alberto sacó sobre Zarfino, se abrió, centró al segundo palo y el madrileño Raúl Sánchez se elevó y cabeceó al fondo de la red. Vaya golazo y muchos seguidores albinegros se estaban frotando los ojos: minuto 13 y 0-2.

Muy meticuloso fue el colegiado vallisoletano Oliver De la Fuente Ramos. / LaLiga

Todo muy bien. Dominio total y anulando al Racing de Ferrol en su salida. Los ferrolanos empezaron a asomar el hocico en el área castellonense a partir del minuto 25, pero en esta ocasión los de la capital de la Plana se cerraban bien y no pasaban agobios. En el minuto 32 el técnico local realizó los dos primeros cambios porque su equipo no estaba haciendo nada. Pasaron los minutos y se alcanzó el descanso con el 0-2 a favor.

Segunda parte

La segunda parte arrancó con el cambio de Calatrava por Gonzalo Pastor. Al catalán hay que suministrarle los minutos tras su lesión. Y también con un aviso del Racing de Ferrol. Trallazo de Dorrio y el balón se estrelló en el palo derecho de la portería de Crettaz. Aguantaba bien el Castellón el intenso arranque de los verdiblancos.

Pero se complicó todo un poco en el minuto 57 cuando Zarfino vio la segunda amarilla. Quedaba un mundo por delante.

Tremendo el partido que hizo el central canario Alberto Jiménez en A Malata. / LaLiga

Poco después de esta acción Jozhua cometió una falta (aparentemente fuera del área), pero el colegiado señaló penalti. Lo lanzó Josep Señé y se lo paró Gonzalo Crettaz. El VAR avisó al colegiado de que el arquero argentino no tenía ningún pie pisando la línea de gol. Se repitió y a la segunda el exalbinegro marcó el 1-2 y le puso salsa al partido.

Sentencia Van den Belt

A pesar del 1-2 y pese a estar con diez jugadores, el Castellón no sufría. Estaba muy compensado en el campo. Así, en el minuto 78, un pase de De Miguel A Van den Belt acabó con un obús alto del neerlandés que acabó con el balón besando las mallas. Golazo para un excelso mediocentro. Era el 1-3 y doce minutos por delante. Ahí se puede decir que murió el partido. Se añadieron siete minutos más, pero nada sucedió. Autocontrol de un Castellón que recuperó su mejor versión en A Malata.

Ficha técnica:

-1- Racing de Ferrol: Jesús Ruiz; Álvaro Buñuel, Puric (Cabaco, min. 32), Naldo, Rober Correa; Álvaro Sanz (Luis Perea, min. 32), Josep Señé (Chiki Borrego, min. 82), Aitor Gelardo (Heber, min. 58); Dorrio (Naim, min. 58), Eneko Jaúregui y Raúl Blanco.

-3- CD Castellón: Gonzalo Crettaz; Chirino, Alberto Jiménez, Jozhua; Israel Suero (De Miguel, min. 73), Zarfino, Van den Belt, Álex Calatrava (Gonzalo Pastor, min. 46); Douglas (Óscar Gil, 62), Markanich (Mamah, min. 62) y Raúl Sánchez (Moyita, min. 88).

Goles: 0-1. Min. 4: Naldo (pp). 0-2. Min. 13: Raúl Sánchez. 1-2. Min. 68: Señé (p). 1-3. Min. 78: Van den Belt.

Árbitros: Oliver De la Fuente Ramos (Valladolid). Asistido por Pescador Hernández y Ortiz Calderón. En el VAR Luis Mario Milla Alvéndiz (Sevilla).

Tarjetas: A los locales Puric; y a los visitantes Calatrava y Alberto. Expulsó a Zarfino (min. 57) por doble amarilla.

Estadio: A Malata.

Espectadores: 6.381 espectadores.

