Las claves de la reacción del Castellón ante el Racing de Ferrol

Ganar en A Malata era una necesidad. Y el Castellón cumplió. La victoria en Ferrol propicia un reseteo, especialmente en el plano anímico, que aleja la dinámica negativa de seis derrotas consecutivas y da aire fresco al futuro más próximo, en la cita ante el Eibar en el SkyFi Castalia del próximo sábado (14 h).

Johan Plat consiguió su primera victoria como entrenador albinegro, un triunfo celebrado y fundamentado en factores que terminaron siendo determinantes.

Arranque demoledor

El conjunto albinegro entró al partido como un avión. Calatrava tuvo la primera ocasión de gol y en la segunda propició el 0-1, en un centro desde la banda izquierda que terminó rematando en propia meta el zaguero local Naldo. Tras inaugurar el marcador el Castellón no levantó el pie del acelerador, mantuvo una intensidad elevada con la que desarboló a la zaga gallega para terminar abriendo brecha en el marcador antes de alcanzarse el cuarto de hora de partido. En un centro de Zarfino, desde el costado izquierdo, que Raúl Sánchez acabó rematando a la red con un soberbio testarazo.

La irrupción de Cala

Calatrava estaba siendo un jugador capital en los esquemas albinegros hasta su lesión, cuando tuvo que retirarse del encuentro que medía a su equipo ante el Málaga en el coliseo albinegro el pasado 1 de diciembre. El equipo rebajó sus prestaciones en la zona de tres cuartos de campo desde su ausencia, no en vano, era el tercer máximo asistente de la categoría de plata del fútbol nacional. En Ferrol Cala regresó a los terrenos de juego y lo hizo con ganas de agradar, muy enchufado, llevando de cabeza a la línea de retaguardia ferrolana.

Creó peligro, jugó, se asoció, provocó el primer gol y, eso sí, tuvo que ser sustituido al descanso. El propio Johan Plat reconoció a la conclusión del encuentro que el catalán todavía no está al cien por cien y que, incluso, arriesgo un poco al ponerlo de titular.

Respuesta ante la adversidad

El partido parecía franco para el Castellón, no en vano, en el primer tramo del segundo acto el equipo orellut controlaba el duelo y el Racing de Ferrol, pese a protagonizar alguna acometida puntual, no generaba verdadero peligro sobre la puerta de Gonzalo. Pero este escenario se complicó, y de qué manera, a partir del minuto 12 de la segunda mitad, cuando el equipo de Johan Plat se quedó con diez jugadores al recibir Zarfino la segunda cartulina amarilla. Antes la había visto también el líder de la defensa, Alberto Jiménez. El Castellón tuvo que afrontar el resto del duelo con diez jugadores y con el zaguero tinerfeño condicionado.

Por si fuera poco, en el ecuador del segundo periodo el colegiado señaló un riguroso penalti, la falta de Jozhua, aunque evitable, pudo ser fuera, que el meta Gonzalo le sacó a Señé. Por si fuera poco, el trencilla mandó repetir la pena máxima aludiendo a que el meta argentino no había mantenido, al menos, un pie en la línea de gol, otra decisión polémica. Y en segundo instancia Señé no erró. El Racing de Ferrol se metía de lleno en el partido, recortaba distancias se venía arriba y con superioridad numérica. Sin embargo, el Castellón aguantó, supo gestionar esos minutos delicados y apenas concedió excesivas oportunidades en ataque a un rival que no fue capaz de aprovechar el escenario.

Van del Belt pone la rúbrica

El neerlandés es un jugador diferencial. Se sacrifica en la zona ancha cuando no tiene el balón y da criterio al juego albinegro cuando lo tiene en sus botas. Nuevamente volvió a ser uno de los mejores del equipo, imparte una lección de fútbol por momentos. En Ferrol completó un partidazo que terminó rubricando con un golazo antológico, el 1-3 para sentenciar definitivamente el encuentro. Su sonrisa fue la del albinegrismo.

Suscríbete para seguir leyendo