La previa | El Castellón quiere afianzar el cambio en el SkyFi Castalia

El CD Castellón consiguió en Ferrol la victoria que tanto necesitaba, y que le permite ahora encarar la cita de este sábado con la SD Eibar con el ánimo renovado. Después de cortar la racha de seis derrotas consecutivas, el equipo de Johan Plat encara otro objetivo: afianzar el cambio de dinámica y complacer a su afición volviendo a ganar en el SkyFi Castalia.

El Castellón ha perdido los tres últimos partidos jugados en casa y no quiere desaprovechar la ocasión contra el Eibar. El conjunto vasco, uno de los candidatos más firmes al ascenso a Primera División en el inicio de la temporada, está lejos de los puestos altos. Tiene un punto más que el Castellón y lleva cuatro jornadas sin ganar. Cualquier exceso de confianza albinegra, eso sí, se evapora analizando a los suplentes del rival.

Así lo ve Johan Plat

«Espero un partido difícil. El Eibar es un gran equipo con grandes jugadores, muy agresivos y directos. Intentaremos tener el control y crear ocasiones para ganar», resumió Johan Plat, el entrenador del Castellón, en sala de prensa. Los albinegros no podrán contar con el sancionado Gio Zarfino y los lesionados Calavera y Willems, y la disponibilidad del central Juan Escobar depende de la burocracia. «Tenemos que ver si puede estar disponible (por la inscripción). Aparte de esto, lleva tiempo sin jugar. Debemos tener cuidado e ir paso a paso», advirtió Plat en cualquier caso.

Quien sí podría debutar es el penúltimo fichaje, el extremo Awer Mabil. «Está bastante en forma. Quizá no para ser titular, pero sí para tener minutos. Estoy contento con lo que he visto, nos puede aportar cosas que podemos utilizar», avanzó el técnico. No se esperan muchos cambios en el once titular, más allá del obligado de Zarfino en el medio, respecto a los que ganaron en Ferrol. Óscar Gil, Lottin, Jojic y Moyita son los candidatos al puesto en cuestión.

Así, con Gonzalo bajo palos, Jozhua y Chirino acompañarían a Alberto en defensa, con Van den Belt al timón, Raúl Sánchez y Douglas en bandas, el renovado Suero y el recuperado Cala en la mediapunta, y Nick Markanich arriba.

«El Castellón genera estrés» Joseba Etxeberria, entrenador de la SD Eibar, analizó la cita con el CD Castellón. «Ha cambiado de entrenador, pero la forma de jugar es igual, incluso los jugadores que participan. Es un equipo diferente y es bueno para la competición, porque permite ver diferentes estilos. Es muy atractivo para el espectador», explicó. El Eibar derrotó a los albinegros en la primera jornada (1-0). «No nos sorprendió porque ya lo vimos no solo en la pretemporada, sino en la temporada del ascenso. Tienen jugadores dentro con mucha movilidad que pueden aparecer muy bajos o pisar el área. Eso genera estrés, pero necesitamos los mecanismos para neutralizarlos», añadió.

La prestación defensiva

Desde que Plat relevara a Dick Schreuder, el Castellón ha mejorado sus prestaciones defensivas, recibiendo un tanto de media por partido. «Si miramos toda la temporada, concedimos muchas ocasiones en transiciones. Nos hemos centrado en eso, en estar mejor posicionados después de la pérdida para evitar esos contragolpes. Es algo que estamos mejorando, pero todavía debemos seguir trabajando», explicó el nuevo entrenador, quien señaló en su comparecencia otros aspectos a mejorar: «las tomas de decisiones en último tercio y la finalización».

Enfrente, el Eibar

El Eibar, por su parte, promete batalla. Los de Joseba Etxeberria llegan a tierras castellonenses con más moral que en jornadas anteriores, ya que el meritorio empate que alcanzaron la pasada jornada ante el Sporting de Gijón en El Molinón, con un jugador menos tras la expulsión de Carrillo, les ha insuflado algo más de optimismo. Etxeberria podrá contar para el encuentro con todos sus jugadores excepto el mencionado Carrillo, sancionado tras su expulsión, y los lesionados Corpas y el benicarlando Ángel Troncho.

La previa. / Mediterráneo

Tras la revolución en la alineación de la pasada semana, en la que el entrenador guipuzcoano introdujo siete cambios de golpe, se antoja más difícil que nunca dar con un once titular. Si mantiene el esquema de El Molinón podrían volver a tener cabida jugadores menos habituales para Etxeberria como Sergio Álvarez, Javi Martínez, Alkain, Arrillaga, Madariaga o Guruzeta, en vez de los Nolaskoain, Matheus, Puertas o Iván Gil, que han venido siendo más frecuentes el once inicial.

En la punta podría repetir Jon Bautista en lugar de Jorge Pascual, al igual que sucediera en la anterior jornada. Bautista, de hecho, anotó el gol del triunfo del Eibar en la primera vuelta. La diferencia particular de goles también cuenta.

