La intrahistoria del Castellón-Eibar: de los besos por San Valentín a la escapada de Oscar

Jornada feliz en el SkyFi Castalia. La afición albinegra, pese a que el encuentro se disputó en un horario mejorable (14.00 horas), volvió a acudir en masa al estadio, que registró una entrada por encima de los diez mil espectadores.

La anécdota del día llegó con el partido terminado. Oscar, la popular mascota del presidente del CD Castellón, Haralabos Voulgaris, se escapó en la zona del parking de tribuna y se lanzó a la aventura hacia la carretera. Por suerte, la rápida intervención de la policía, que detuvo el tráfico, posibilitó que la seguridad del club albinegro rescatara al perro en las proximidades de la rotonda de la Afición.

El tifo de bienvenida

En la previa del encuentro volvió a funcionar la fan zone de la plaza Teodoro Izquierdo, que reunió a un buen número de seguidores que disfrutaron con las foodtrucks, los pintacaras y los concursos de toques de balón. Posteriormente, ya dentro del estadio, destacó el tifo con el que la grada de animación Fondo 1922, que también estrenó cántico, recibió al equipo local: «No sé vivir si no es a tu lado».

El tifo de la grada de animación. / Gabriel Utiel

La ‘kiss cam’, protagonista

Con motivo de San Valentín, el Castellón repartió diferentes premios entre los mejores besos de la kiss cam, muy celebrada al descanso. También hubo citas albinegras.

San Valentín albinegro. / Gabriel Utiel

Afición visitante

No fueron muchos, pero dieron colorido a la grada visitante del SkyFi Castalia. Alrededor de una quincena de seguidores del Eibar se dieron cita en el estadio. No tuvieron recompensa.

Rival propicio

Y es que al Eibar no se le da nada bien visitar la capital de la Plana. El conjunto armero es un rival tremendamente propicio para los albinegros. No en vano, ha recibido al Eibar en nueve ocasiones, entre Liga y Copa, y no ha perdido nunca. El balance es de siete victorias albinegras y dos empates. De hecho, el Eibar nunca ha marcado al Castellón como visitante.

Próximo partido y viaje

Reforzado tras las dos últimas victorias, el Castellón afronta la próxima jornada a domicilio. Los de Johan Plat visitarán al Cádiz el domingo a las 21.00 horas. La Fedpecas organiza viaje en autobús el mismo día, con salida a las 9.30 horas. El precio es de 37 euros para peñistas y 42 para el resto, entradas aparte. El lunes estará la inscripción en la sede del colectivo, de 17.00 a 19.00 horas, y también se puede reservar plaza a través de las redes sociales.