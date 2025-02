CD Castellón | Las frases de Raúl Sánchez tras la victoria sobre el Eibar

Raúl Sánchez siempre vuelve. En esta ocasión, su regreso ha supuesto un plus importante para el rendimiento ofensivo del Castellón. Con dos goles en los dos últimos partidos, ha sido fundamental en la consecución de las dos victorias seguidas.

«El trabajo del equipo ha sido espectacular en las últimas dos semanas. Podemos tener rachas buenas o rachas malas, pero esto es Segunda División», explicó. «Puedes ganar, te metes ahí arriba y la gente se ilusiona, cree, pero esto no es fácil, somos el mismo equipo, trabajamos, hay partidos que ganas y otros que te mereces más y no ganas», razonó el futbolista albinegro, que se mostró «muy contento en el plano individual».

«Más allá del gol, me gusta marcar pero es lo de menos, sobre todo importa el trabajo, aunque se vea menos cuando das un gol o una asistencia», añadió Raúl Sánchez, que ya apunta al duelo contra el Cádiz. «Iremos a hacer nuestro partido, a intentar que ellos jueguen a lo que queremos y a sumar los tres puntos, que nos hacen falta», finalizó.

Más frases de Raúl Sánchez

"Cada vez que ganas se nota, la sensación, la semana, la actitud, todo es positivo. La dinámica es buena, sumamos dos victorias y ahora toca ir a por la tercera en Cádiz. Espero que vengas muchas más victorias".

"Para eso estamos, para hacer feliz a la gente que nos apoya, que confie en nosotros, pero esto no es fácil. Queremos ganar siempre, pero el rival también, si uno gana y el otro pierde alguno lo hace peor que el otro. Pero les pido que animen siempre, que no haya comentarios negativos, nosotros queremos darles la alegría. Que no nos dejen tirados que nos apoyen como están haciendo, somos uno".

"Necesitábamos ganar en Ferrol, trabajamos bien pero la victoria no llegaba, eso por dentro te come, te esfuerzas pero la victoria no llega. Perdimos partidos en el descuento y el trabajo era realmente el mismo. Ahora tenemos esa fortuna que no teníamos antes. Ahora a tirar para arriba, contento por los resultados y a por más".