Así llegan Cádiz y Castellón al partidazo en el Nuevo Mirandilla

La 28ª jornada en Segunda División lleva al CD Castellón hasta Cádiz, hasta el estadio Nuevo Mirandilla (tradicionalmente Ramón de Carranza) para medirse a la escuadra cadista, a la que no visitan desde la ya lejana temporada 2009/10. El conjunto albinegro llega al partido decimoquinto en la clasificación con 35 puntos, siete de ventaja respecto al descenso y a 10 de los puestos de promoción de ascenso a Primera División. Por su parte, el Cádiz es decimosegundo con 37, nueve por encima del descenso y a ocho del play-off.

La dinámica del Castellón

El equipo Johan Plat busca su tercera victoria consecutiva, tras dejar atrás una dinámica de seis derrotas seguidas, los orelluts quieren firmar su mejor dinámica del presente curso, y es que desde la 35ª jornada de la pasada campaña, cuando se selló el ascenso a Segunda División, tras vencer en Murcia (2-3), los de capital de la Plana no han podido encadenar tres triunfos en liga. Cabe destacar que el técnico neerlandés no podrá contar con Willems y Salva Ruiz, bajas por lesión; amén de Van den Belt, baja por sanción. No obstante, sí que serán de la partida jugadores como Zarfino, tras cumplir sanción; Calavera, ya recuperado; y Juan Escobar, ya inscrito en LaLiga tras tener el tránsfer.

Celebración de un gol en el Castellón-Eibar. / Gabriel Utiel

La dinámica del Cádiz

Por su parte, el Cádiz recibe al Castellón en su mejor momento del presente ejercicio. Tras consumar un dramático descenso después de competir la cuatro últimas campañas en Primera División, el cuadro cadista partía de salida como uno de oos favoritos al ascenso, pero el comienzo no fue el mejor. Sin embargo, tras el relevo en el banquillo de Gaizka Garitano por Paco López el Cádiz ha comenzado a conseguir buenos resultados. Tanto así como que los andaluces enlazan nueve jornadas sin perder y llegan con una tarjeta de visita de cinco victorias en sus últimos siete partidos. Además, el equipo de la 'Tacita de plata' es el cuatro máximo goleador de la categoría de plata del fútbol nacional, de hecho, ha materializado quince goles en los últimos cinco envites. El jugador a tener en cuente es Ontiveros, clave en la zona de tres cuartos de campo, y también Cris Ramos, su referencia ofensiva.

El árbitro

El colegiado del encuentro será Rafael Sánchez López, perteneciente al Colegio Murciano, de 34 años de edad. Cuenta con una trayectoria de cinco temporadas en Segunda División y otras tantas en Segunda División B. El trencilla murciano ha arbitrado al Castellón en seis ocasiones (2V-1E-3D), para la historia quedó el encuentro del ascenso a Segunda ante el Cornellà en Málaga en 2020 duelo dirigido por Sánche López. No guarda precedentes con el Cádiz y este curso ha arbitrado 14 partidos (9 victorias locales - 2 empates - 3 victorias visitantes). En el VAR estará David Gálvez Rascón (Colegio Madrileño).

Los precedentes

Cádiz no habitúa a ser una plaza fácil para el Castellón. Los albinegros han visitado el campo gaditano en 23 ocasiones (4V-4E-15D). El último cruce entre amhos aconteció en la temporada 2009/10, se saldó con derrota castellonense por la mínima, 1-0 (De la Cuesta), en un curso en el que ambos conjuntos terminaron descendiendo a la extinta Segunda División B. Por su parte, para recordar la última victoria del equipo de la capital de la Plana en Cádiz hay que remontarse al curso 2006/07, cuando el Castellón se impuso por 0-2 (Nákor y Pepe Mora) (en vídeo).

Posibles onces iniciales