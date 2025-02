Conrado Marín: "Estoy muy orgulloso de que nuestro legado sea la ciudad deportiva del Castellón"

Conrado Marín, fundador y presidente de Sentimiento Albinegro hasta la reciente disolución, ha escrito obras fundamentales sobre la historia del CD Castellón. Hay algo de paradoja en que alguien tan apasionado por el pasado del club, sea una figura imprescindible para explicar el presente, y también para que haya un futuro. Marín ha liderado la batalla de los pequeños accionistas contra los antiguos propietarios, Castellnou, y ha salido doblemente vencedor: el Castellón no ha desaparecido y Sentimiento ha ganado la pelea judicial.

El viaje comenzó en 2011. En esa época, Marín depositó en la sede de la Real Federación Española de Fútbol la primera de las denuncias, la más simbólica. Cuando le pidieron el DNI, se giró hacia uno de sus acompañantes y le enseñó una foto de su padre. "Todo esto es por él", le comentó entonces.

"Mi padre me llevó a Castalia cuando tenía cuatro años y ahí empezó todo. Fue el año que llegó Cela, en 1963. Si no hubiera sido por ese tipo de compromiso personal, por la historia íntima que cada uno tenemos con el Castellón, probablemente la asociación no hubiera aguantado", explica ahora a Mediterráneo. "También seguimos adelante por cumplir la palabra con nuestros asociados, porque ganas de abandonar hubo bastantes y ahora nos hemos ganado derecho de dejarlo", añade Conrado.

-¿Por qué es el momento de disolver Sentimiento Albinegro?

-Creemos que después de 14 años ya tenemos el derecho. Cumplimos el objetivo. Primero, como dice Emilio Álvaro, de mantener la brasa en los años difíciles, para que no se extinguiera. Eso incluyó oponernos a la refundación que tenían preparada. Después, con los procesos judiciales donde hemos hecho todo lo que hemos podido. Ahora honestamente estamos cansados. Hemos tenido el apoyo de gente muy leal, y lo agradecemos, pero también ha habido mucho desgaste y mucha presión.

En cuanto a la asociación, tampoco nadie se ha ofrecido a coger el testigo. Entre la afición hay mucha gente joven y seguro que en algún momento aparecerá uno que le guste el derecho, otro la historia del Castellón... y si quieren utilizar nuestros estatutos, tendrán nuestra ayuda.

-¿Cómo valora todo el proceso judicial?

-Ha sido muy complicado. Un proceso de muchos años. Sin la ayuda de Rivas y Galindo (los abogados), que han hecho precio de amigos, una causa así de extensa... Al final es casi un milagro haber conseguido que algunos se declaren culpables (el club recibirá más de un millón de euros que destinará a la futura ciudad deportiva). A mí me sabe a víctoria por la mínima, pero es una victoria. Había muchos intereses y era difícil. Siempre pongo el ejemplo de lo que ocurrió en el Betis, que los pequeños accionistas no aceptaron el pacto entre Lopera (el propietario) y la fiscalía, fueron a juicio y lo perdieron, y no quería que pasara eso con Sentimiento.

Sentimiento Albinegro es patrimonio de la grada, pero de nadie más, porque la ayuda política para hacer justicia ha brillado por su ausencia.

-El club ha anunciado que destinará ese dinero para iniciar el proyecto de la nueva ciudad deportiva.

-Ojalá hubiéramos sacado más dinero. Creo que ayudará a comprar los terrenos y estoy muy orgulloso de que sea para eso. Que la cantera del Castellón pueda jugar en las mejores condiciones y en unas instalaciones del club. Me parece acertado por su parte.

-¿Qué ha sido lo más satisfactorio de estos años?

-Personalmente me llevo la amistad y haber conocido a la gente de la junta y del entorno, gente de la afición. Relaciones que van a ser para toda la vida. La lealtad de todos ellos y la sensación de que hicimos todo lo posible y conseguimos los objetivos. Éramos y somos unos simples aficionados de grada y pensar que podíamos conseguir todo esto era casi una quimera.

-¿Y los momentos más complicados?

-Al principio. Los primeros años fueron difíciles. Sobre todo cuando Castellnou empezó a temernos y vino a por nosotros con todas sus armas, seguramente pensando que les podía pasar lo que al final les ha pasado. Hubo una crisis, con gente que se marchó con el entorno de Castellnou, cuando ya sabíamos que eran el enemigo y no ningunos salvadores, pero renovamos la junta y continuamos, no sin dificultades.

-¿Y ahora qué?

-Ahora a lo mío, que es ir a Castalia y hurgar en la historia del Castellón. Eso no va a cambiar, y encima ya estoy jubilado. Algún proyecto interesante hay por ahí en marcha con un amigo. Pero sobre todo a ser abuelo.

-¿Cómo ves el club en la actualidad?

-Bob Voulgaris ha hecho algo que no había hecho nadie hasta ahora: poner 20 millones de euros. Está convirtiendo los préstamos en ampliaciones de capital y ha subido al equipo a Segunda. Poco más puedo decir.

-Para acabar, y 14 años después. ¿Ha merecido la pena?

-Sí, ha merecido la pena. Se ha demostrado que teníamos razón, que habían expoliado al Castellón y usado al club para beneficio propio. Y el Castellón sigue existiendo y jugando cada semana.