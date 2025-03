Difícil encontrar a un jugador tan determinante, esta temporada, como Álex Calatrava. Llegó como un anónimo, pero se ha destapado como uno de los futbolistas de relevancia, no solo del CD Castellón, sino de toda LaLiga Hypermotion.

Ahí están sus cifras. Ha disputado 21 encuentros, con cuatro goles (gracias al decisivo doblete contra el Burgos) y ocho asistencias (no le cuenta la que dio para que Naldo marcara en propia puerta frente al Racing de Ferrol). Incidencia directa, por tanto, en 12 de las 39 dianas, casi un tercio.

Si todavía no están convencidos del todo de la importancia del extremo derecho que llegó del Atlético de Madrid B, hay van otro par de datos demoledores: las seis derrotas consecutivas llegaron encadenadas con él en la enfermería... Y ha sido regresar él, y el ahora conjunto entrenado por Johan Plat ha sumado 10 de los últimos 12 puntos.

Más en contexto, no solamente la montaña rusa de estos últimos tres meses. Después de tener cerca de una hora en el 2-0 al Málaga del 1 de diciembre, Calatrava se perdió las siguiente ocho jornadas por un percance muscular. Inicialmente, el todavía equipo entrenado por Dick Schreuder no se resintió demasiado sin el barcelonés (empate a cero en Albacete y luego el 4-1 al Cartagena)... antes de entrar en barrena y no puntuar frente a Deportivo, Elche, Tenerife, Córdoba, Oviedo ni Huesca.

Salvavidas Calatrava para el Castellón / GABRIEL UTIEL

Con efecto inmediato

Dos meses después, el 21 volvió en A Malata... y apenas tardó en dejarse notar, con esa acción que puso el 0-1 a favor del Castellón. Disputó la primera parte y, luego, una hora tanto contra el Eibar como en Cádiz, antes de volver a completar un encuentro frente al Burgos (no lo hacía desde el 0-0 en el SkyFi Castalia frente al Racing de Ferrol, el 27 de noviembre). Había marcado ya los dos goles y cargado con una amarilla que le impedirá desplegar su calidad el sábado, desde las 18.30 horas, en el Martínez Valero.

El resumen es que el Castellón con Calatrava (21 partidos), ha obtenido 10 victorias, empatado cinco encuentros y perdidos otros seis (35 puntos sobre 63, el 55,6%). Y, sin él, el balance es, en ocho compromisos ligueros, de un triunfo, una igualada y otras seis derrotas (cuatro de 24 puntos, 16,7%). La diferencia es abismal: los albinegros triplican la cosecha con él.

Resumen, goles y highlights del Castellón 2-2 Burgos de la jornada 29 de LaLiga Hypermotion

Las valoraciones

El segundo gol, el decisivo, llegó al poco de reanudarse el encuentro tras el parón con el problema médico de la pareja de Jesús de Miguel, de ahí su dedicatoria. «Era para la mujer de DeMi, para que todo quede en un susto y se recupere bien», manifestó el 21.

«El plan de partido que teníamos parecía que no nos estaba saliendo bien del todo, pero el equipo supo competir», comentó.

«¿El penalti? Es una sensación que solamente se puede explicar cuando estás ahí dentro», comentó sobre el decisivo fallo desde los once metros de Curro Sánchez prácticamente en el minuto 100.

Por desgracia, Cala no estará en Elche, pero el catalán opina que «será complicado, pero tenemos equipo de sobra para poder ganar, no hace falta que este yo».

Suscríbete para seguir leyendo