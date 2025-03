Las reflexiones de Jojic sobre su papel y adaptación en el Castellón

Milos Jojic llegó al CD Castellón a mediados del pasado mes de enero. El internacional serbio fue el tercer fichaje del club albinegro en el mercado de invierno y, tras un periodo «difícil» de adaptación, como él mismo reconoce, ya está al cien por ciento y a disposición de Johan Plat para lo que el técnico neerlandés necesite. De momento, ha participado en cuatro encuentros de los seis en los que ha entrado en convocatoria y, poco a poco, ha ido demostrando las cualidades que le llevaron a ser un peso pesado en equipos como el Borussia Dortmund, Colonia o Partizan.

Ahora que hay una vacante en el centro del campo de cara al partido del sábado ante el Elche debido a la baja de Calatrava, ¿por qué no un sistema de juego en el Jojic pueda tener protagonismo? «Ahora me siento bien, pero los primeros 7-10 días fueron difíciles porque mi último partido fue en noviembre. Yo estaba entrenando y trabajando por mi cuenta y estaba listo para venir, pero es diferente cuando vienes de otro equipo y más cuando llegas a uno que entrena tan agresivo como nosotros lo hacemos. Pero ahora estoy adaptado, creo que voy por el buen camino y las últimas tres semanas he estado a un gran nivel en los entrenamientos, estoy jugando más y cada vez más contento», confiesa.

Adaptación

Para el centrocampista de 32 años y con amplia experiencia en el fútbol, llegar a Castelló ha sido una buena decisión. «Fue fácil adaptarse porque el clima es agradable, los compañeros me han acogido muy bien y he conectado bien con todos ellos y con el cuerpo técnico, que habla mucho conmigo», añade. Y, además, Jojic ha vivido ya el resurgir del Castellón tras una nefasta racha.

Racha

«Desde hace seis jornadas creo que ningún equipo ha sido mejor que nosotros. Las opciones de seguir creciendo y subir puestos en la clasificación están ahí. Somos un equipo que está demostrando la intensidad que tiene, corremos mucho... y eso son motivos que te hacen pensar en algo más grande pero todos los equipos quieren estar ahí y tenemos que ser pacientes e inteligentes, e ir partido a partido y ver dónde acabamos», añade.

Jojic pugna con Pepe, ante la mirada de Modric y Ramos, durante un Dortmund-Real Madrid de Champions. / EFE

La visita al Elche

Importante sería, por lo tanto, para seguir pensando en grande poder ganar en casa a un rival de la zona alta como es el Elche, al que se enfrentan el sábado en elMartínez Valero: «El Elche es un buen rival, que está arriba en la clasificación y peleando por subir, tienen calidad, pero nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos, preparar el partido y jugar».

Su llegada a Castelló

El interés del Castellón por el futbolista serbio no es de hace pocos meses. Su primer contacto se dio en verano, pero las conversaciones no llegaron a buen puerto, tal y como desvela el propio Jojic. «El primer contacto con Ramón Soria se dio el pasado verano, pero no se llegó a un acuerdo y yo seguí en el Riga hasta que mi contrato finalizó. Después el club se volvió a interesar por mí y no podía perder esa oportunidad de venir a España. Fue fácil decidirme porque, además, jugué con Douglas Aurélio en el Riga y le pregunté sobre el club, la organización, entrenadores y manera de jugar», declara el jugador, quien firmó hasta final de temporada pero con un año más opcional en su contrato.

Ambición

«Me dijeron que había un propietario nuevo, que el año pasado se había ascendido a Segunda y que el Castellón quería volver a Primera. No es fácil conseguir un año un ascenso y, al siguiente, otro pero cuando vine aquí vi la gran calidad que tiene el equipo, cómo trabaja la gente del club, y estamos todos con muchas ganas de llevar al equipo a otro nivel», concluye. n