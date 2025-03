La crónica | El Castellón despierta tarde en Elche (3-1)

El Castellón sucumbió en Elche en un derbi con dos partes muy distintas. Los franjiverdes aprovecharon los errores visitantes con goles de Agustín Álvarez y Germán Valera. En la segunda mitad, los orelluts mejoraron sus prestaciones pero John sentenció en una acción aislada. Antes, Van den Belt anotó pero el gol no subió al marcador, sí que lo hizo el de Óscar Gil cuando el partido estaba decidido (3-1).

Plat suplió las importantes ausencias de Alberto y Calatrava dando entrada a Óscar Gil en el eje de la zaga y a Jojic, estrenando titularidad, en la media. Pese a las bajas los albinegros trataron de jugar de tú a tú en el campo de uno de los cocos de la categoría, todo en un duelo que comenzó con un ritmo trepidante desde el primer minuto.

Los franjiverdes buscaron generar peligro por bandas, así llegaron sus primeros acercamientos. Por su parte, los orelluts marcaron territorio al cuarto de hora de juego, cuando Suero avisó con un zapatazo lejano. Todo comenzó en una pérdida en la salida de balón local, algo en lo que erraron reiteradamente los de Sarabia. También ofrecía balones en posiciones peligrosas el cuadro albinegro y así generó la primera acción ofensiva el Elche, culminada por Febas pero con la respuesta de Gonzalo.

No respondió bien la zaga visitante en el minuto 30, cuando Bigas envío un balón en largo que bajó Aguado en la frontal del área para Agustín Álvarez, y este no marró ante Gonzalo. Penalizó el Elche la falta de contundencia visitante.

El impacto del gol

El gol afectó negativamente al equipo de Johan Plat, que se mostró cada vez más hundido en su campo. Siete minutos después se repitió la historia. En este caso Jojic se durmió y le rebañaron la pelota en una acción que continuó Josan con una asistencia de oro que terminó embocando a gol Germán Valera en el segundo palo.

El Castellón necesitaba coger aire en el descanso, aire y algún cambió, así lo entendió Johan Plat, que metió a Lottin por Zarfino. Y la segunda mitad pudo comenzar de forma positiva, pero el gol de Van den Belt a los dos minutos de la reanudación no subió al marcador. El neerlandés cerró una gran jugada coral con un disparo que rechazó Dituro, recogió la bola Suero para centrar y que el propio Van den Belt encañonara a gol, pero el madrileño estaba milimétricamente adelantado. Tocaba remar.

Pese al golpe del no gol, el Castellón ofreció una cara mucho más competitiva tras el tiempo de asueto, jugaba más en campo contrario e incluso sometió por momento al contrincante con una presión muy alta. Merecía el gol el equipo de la capital de la Plana, pero el fútbol no va de merecerlo si no de conceder menos regalos y aprovechar más tu momento.

Y cuando los orelluts estaban con la flechita hacia arriba llegó el jarro de agua fría. El Elche trazó una contra de libro, con una autopista para Germán Valera por el perfil zurdo, que puso un balón en el punto de penalti y John, que venía como un ciclón desde atrás, marcó el tercero.

La respuesta del Castellón al 3-0 fue rápida. Tan solo tres minutos después, Óscar Gil recortaba diferencias con una chilena en un balón dividido a la salida de un córner. Tras el tanto orellut, Plat metió toda la carne en el asador cambiando las bandas, dando entrada a Traoré y Cipenga.

El gol atenuaba el 3-0 y podía dar alas a los castellonenses para buscar el tanto que les metiera de todas todas en el partido en los últimos compases de la contienda. Para conseguirlo entró Markanich, pero era un sueño irreal sacar algo positivo del Martínez Valero. El Elche disputó con mucho oficio los últimos minutos.

Suscríbete para seguir leyendo