El Dépor afronta la visita a Castalia con perfil bajo: «Será igualado»

Rafa Obrador, lateral izquierdo del Deportivo de la Coruña, habló sobre el próximo duelo en el SkyFi Castalia. «El Castellón es un equipo muy atrevido, va a ser un campo muy complicado. En la clasificación estamos muy parejos, así que va a ser un partido igualado», aventuró el futbolista.

Y es que pese a las goleadas obtenidas en las dos últimas temporadas, el equipo coruñes ha adoptado un perfil bajo cara al encuentro con los de Johan Plat. La temporada pasada, el Dépor superó al Castellón con holgura en los dos encuentros de la eliminatoria de campeones en Primera RFEF.

Un cariz similar tuvo el partido de la primera vuelta: el Deportivo remontó el tanto inicial de Douglas Aurélio e inauguró, con el 5-1 de Riazor, la racha negativa que sufrió el Castellón a finales del 2024 e inicios del 2025, que desembocó en la destitución de Dick Schreuder.

Raúl Sánchez, apercibido El Castellón sigue entrenando cara al partido del lunes (20.30 horas) contra el Deportivo de la Coruña. En las filas albinegras hay dos futbolistas apercibidos de sanción. Uno es Jetro Willems, que está en proceso de recuperación de su lesión, y el otro es Raúl Sánchez, que se perderá la visita al feudo del Levante (domingo 23 a las 14.00 horas) si ve otra cartulina amarilla.

Partido a partido

El lateral balear, que el pasado mes de febrero cumplió 21 años y está cedido por el Real Madrid, no escondió "el salto" que hay de Primera Federación, donde jugó con el Castilla, al fútbol profesional porque LaLiga Hypermotion es “mucho más exigente”. En cuanto al equipo, y en los días previas a visitar el SkyFi Castalia, Obrador indicó que no se han marcado “un objetivo fijo” porque la idea es ir “partido a partido”, ya que los equipos de la zona baja están "apretando" y, a su entender, "hasta el final no se va a decidir nada”.