CD Castellón | Juan Escobar: «Al principio me costó, pero terminé bien»

Juan Escobar fue una de las novedades en el once titular de Johan Plat. El defensa paraguayo del CD Castellón, que ya había debutado en los últimos minutos del duelo con el Burgos, asomó por vez primera en el once, y mostró el oficio necesario para enderezar un complicado arranque. «Al principio me costó un poquito», reconoció tras el 2-2 contra el Dépor. «Pero me fui soltando y creo que terminé bien. Espero seguir por este camino y seguir creciendo», dijo.

Escobar se incorporó en febrero a la disciplina albinegra. Llegó al Castellón falto de ritmo, tras varios meses sin competir. El Patrón, que cuenta a sus 29 años con un amplio bagaje en el fútbol del Viejo Continente, está en la senda de recuperar su mejor nivel cuanto antes. «Ir sumando minutos es lo más importante. Estoy de vuelta y quedan muchos partidos, voy a trabajar de la mejor manera», comentó.

El empate

Escobar lamentó no haber ganado al Dépor: «Lo estábamos haciendo muy bien, desgraciadamente los dos goles fueron desatenciones, pero hay que seguir mejorando». También agradeció el apoyo de la afición: «Es algo muy lindo para nosotros».

El domingo en el Ciutat de València, a las 14.00 horas, habrá 535 albinegros en la grada visitante. Se espera que muchos otros viajen por su cuenta para arropar al equipo en la visita al feudo del Levante, actual líder. El Castellón cerró la jornada con cinco puntos de margen respecto al descenso.