Johan Plat ha adelantado al jueves su comparecencia ante los medios para hablar del Levante UD-CD Castellón. Será el primero de los dos encuentros durante las fiestas de la Magdalena 2025, que serán ambos lejos del Estadio SkyFi Castalia, primero este domingo 23 de marzo en el Ciutat de València contra el Levante UD y el sábado 29 de marzo del 2025 contra el FC Cartagena en el Estadio Cartagonova.

Visita al líder

"Jugamos contra un gran equipo y tenemos un gran partido. Es un derbi; y a pesar de que son fiestas, muchos aficionados van a viajar, así que debemos hacer que se sientan orgullosos y podamos disfrutar con ellos al acabar el partido".

Bajas

"Raúl Sánchez no está disponible y no tenemos muchos cambios respectos a la semana pasda, pero Jetro Willems y Gio Zarfino están más en forma".

Defensa de cuatro contra el Dépor

"Como dije ya tras el partido, era algo que tenía en mente. No teníamos muchos defensas disponibles en las semanas anteriores, pero es bueno saber que podemos jugar con una estructura diferente".

Líder y colista encadenados

"No pienso en absoluto en ese segundo partido. Creemos en sacar los tres puntos contra el Levante y vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. No pienso ni un segundo en el Cartagena todavía".

El Levante decide al final de sus encuentros

"Nosotros tendemos a acabar bien los partidos, pero sí, tienen una gran plantilla, profunda y con muchas opciones. Tenemos que ser cuidadosos y estar en alerta para sacar algo positivo".

Johan Plat y el Levante-Castellón, las bajas, la Magdalena, De Miguel, el Cartagena... / Gabriel Utiel

Mensaje a la afición

"El año pasasdo ya estuve en Magdalena y ya sé lo que significan estas fiestas. Es para estar orgullosos que las entradas se hayan acabado y ojalá podamos celebrar con ellos al término del partido".

Números para salvarse

"Puedes calcular cuántos puntos te hacen falta para salvarte, pero no sabes cuántos vas a necesitar realmente, porque cada año es diferente. Tenemos que poner el foco en el siguiente partido. Si hacemos las cosas bien, no tendremos que mirar a los demás. No tiene sentido preocuparse con esas cosas ahora".

Examen en el Ciutat de València

"Sí, es cierto. Ya lo hicimos buenos partidos en Cádiz o Elche, pese a que llevaban muchos partidos sin perder. Les tengo mucho respeto, pero no debemos tenerrmien ese sentido".

Delanteros sin gol

"De Miguel fue una gran parte del ascenso: hace muchas cosas bien, además del gol por la confianza y el equipo, pero sé que con el tiempo le llegarán los goles, aunque podrían ser mejores".

Mantener el estilo ante el Levante

"Siempre vamos a jugar al ataque como vimos ante el Deportivo, aunque hicimos algunos ajustes. Eso no va a cambiar mientras yo sea el entrenador, es la filosofía que tengo".

El rival, en un flash

"Destacaría la calidad ofensiva que tienen, que marcan goles con bastante facilidad y son buenos en espacios reducidosW.

Reencuentro con Manu Sánchez

"Hablé con él cuando se marchó en Polonia, pero no desde que ha vuelto a España. Con ganas de verle, porque es una fantástica persona aparte de buen jugador; esperemos verle el domingo".