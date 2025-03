El Castellón, aliviado al Ciutat de València: pierde el Eldense

En la ya centenaria historia del CD Castellón, pocos recuerdan una Romeria que, directamente, haya coincidido con la subida a la Magdalena. Entre los algo más de medio millar de orelluts que estén, a las dos de esta tarde, en el Ciutat de València, habrá que hayan madrugado para luego recorrer los poco más de 60 kilómetros hasta el feudo del Levante UD. Para ellos, este domingo tan especial arrancará con una festa plena, que puede tener su continuidad después del derbi contra el Levante. Spoiler: no será sencillo. Más bien todo contrario.

Las bajas merman el potencial y los recursos de Johan Plat. Ausencias de todas las clases, desde los convocados por las selecciones (Gonzalo Pastor y Santi Borikó), a los lesionados Kenneth Mamah, Douglas Aurélio y Salva Ruiz; hasta llegar a Raúl Sánchez (sancionado por cinco amarillas y también mermado físicamente).

El buen desempeño de los titulares el lunes en el 2-2 frente al Deportivo, con esa línea de cuatro atrás para protegerse de dos bandas eléctricas como las herculinas, podrían extenderse al Ciutat de València, con Gio Zarfino amenazando la titularidad de Milos Jojic en la medular. El otro cambio, si acaso, el de Nick Markanich en beneficio de Jesús de Miguel.

El rival

No está Giorgi Kochorashvili en los granota (importante también en la selección de Georgia) pero no pasa nada. No hay que ver el banquillo de su último partido (Sergio Lozano, Álex Forés, José Luis Morales, Oriol Rey...) para ver el poderío azulgrana. Los contrastados Andrés Fernández, Vicente Iborra o Andrés Algobia serán titulares.

Todo hace indicar que otro exalbinegro como Manu Sánchez, después de cerca de un mes fuera del equipo, al menos sí estará al lado de Julián Calero, un entrenador que ha mejorado muchísimo a los suyos, después de haber sucumbido claramente, cinco meses atrás, en el SkyFi Castalia (2-0).

Este Levante es, además, un equipo con fe, como lo demuestran sus últimos marcadores. Perdía en el 90’ en Elda... y acabó remontando. La pasada jornada, en Huesca, nuevo gol determinante en el descuento para vencer.

Este embalado Levante no pierde desde el 3 de febrero (seis jornadas atrás). Además, busca encadenar su quinto triunfo, racha que no consigue desde finales de la temporada 2017/2018, cuando todavía militaba en la élite.

Un Levante, con todo, en graves problemas económicos, que fía su supervivencia financiera con el regreso a Primera División, con una deuda todavía superior a los 100 millones de euros, después de generar más de 12 kilos de déficit durante el pasado ejercicio.

Resumen, goles y highlights del Elche 2-0 Eldense de la jornada 32 de LaLiga Hypermotion

Alivio en el Martínez Valero

En todo caso, para los pesimistas, la derrota del Eldense de José Luis Oltra en Elche (2-0) restaría dramatismo a una hipotético traspié en Orriols, pues el descenso continuaría estando cinco puntos por debajo de los albinegros que, en seis días, están visitando al Cartagena, destacado farolillo rojo.