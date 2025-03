Pena máxima para el Castellón en el Ciutat de València (3-2)

El Castellón compitió, mereció más pero sucumbió de forma dramática. Camara avanzó a orelluts, Iván Romero dio la vuelta al marcador, con un primer gol de penalti. En la reanudación Camara igualó aunque en el 88’ Dela, de nuevo de penalti, sentenció el encuentro.

Los albinegros salieron de inicio con las únicas novedades de Zarfino en la media y Camara en ataque en el Ciutat de València. La empresa de asaltar la fortaleza levantinista no era baladí, donde solo el Racing de Ferrol había conseguido los tres puntos hasta la fecha, pero el conjunto de Johan Plat salió muy intenso al campo, de salida ya merodeó en dos ocasiones la portería local. En esta línea fue Van den Belt quien rozó el 0-1, en un tiro desde la frontal que se marchó fuera. Poco después fue Suero quien avisó, tras un centro de Jozhua.

El Levante no estaba cómodo ante un Castellón que masticaba el partido, pero lo masticaba enseñando los colmillos. Calatrava volvió a cercar la puerta granota. Eso sí, el cuadro local reaccionó a partir del cuarto de hora, en una acción de Morales que se marchó en velocidad de Escobar antes de mandar el balón fuera rozando el poste.

Hubo cambio de tercio en el Ciutat, los valencianos pasaron a tener el control del duelo y volvieron a llamar a la puerta del gol en un tiro lejano de Pampín. Pero cuando parecía el partido tener gobierno azulgrana llegó la ejecución albinegra. Corría el minuto 27 cuando Chirino puso un buen balón a Calatrava, este lo colocó en el primer palo y ahí apareció Camara para poner la bota y marcar su primer gol de orellut.

Celebración del gol del Castellón. / LaLiga

Poca alegría

Pero la alegría duró poco. Siete minutos después del gol Escobar derribó a Carlos Álvarez dentro del área. Penalti y gol de Iván Romero. Todo volvía a comenzar. Vio puerta Suero en una acción bien anulada, el madrileño le rebañó un balón al meta Andrés Fernández cuanto este se disponía a golpearlo, acción antirreglamentaria. Pero peor se le pondría el ojo a la yegua en el último minuto del primer acto, instante en el que Carlos Álvarez trazó una contra de libro, abrió a su izquierda a Iván Romero y este cruzó el esférico con pierna derecha para marcar el 2-1.

Romería albinegra al Ciutat de València / J. Sastriques

En el descanso Plat dejó en el banquillo a Escobar y a Zarfino, entraron Lottin y Jojic, los cambios no implicaron cambio de sistema, los orelluts mantuvieron la línea de cuatro en defensa. No entró mal el cuadro albinegro en una segunda parte en la que Van den Belt probó fortuna para un Castellón que, eso sí, encontraría el premio del gol del empate a dos a los diez minutos de la reanudación.

Jozhua recogió un balón dividido en la banda izquierda y metió una asistencia de quilates a Camara, que se avanzó a la defensa para rematar a gol. Nuevo giro de guión.

Y pudo llegar el tercer tanto de Camara, que no llegó bien al rechace de Andrés previo disparo de Mabil. Pero el Levante no bajaba los brazos y Lozano, desde el centro del campo, mandó el balón al travesaño tras una salida de Gonzalo. El Ciutat apretaba y en la recta final Willems cometió un penalti que el colegiado, de forma tardía, sancionó. Dela no falló para firmar el 3-2.

Suscríbete para seguir leyendo