La crónica | El Castellón tropieza en Cartagena (2-2)

El Castellón se quedó a medias en el Cartagonova. Firmó la peor primera parte de la era Plat, cerrada con un 2-0, reaccionó en la segunda con tantos de Cala y Van den Belt, pero no fue capaz de culminar una victoria que se presumía clave.

Johan Plat apostó por las novedades de Amir Abedzadeh, relevando a Gonzalo en la portería (estreno en Liga para el gato iraní), y también de Óscar Gil, que formó en el eje de una línea de cuatro con Alberto.

No obstante, el guion inicial del partido, desde luego, no lo firmó un amigo orellut. A los pocos segundos Suero, tras rematar alto en el punto de penalti, se llevó una tarascada que no le impidió continuar en el terreno de juego, un susto. Lo que no se quedó en un susto fue el gol local, que llegó en el minuto tres en una acción de la nada, fruto de la falta de contundencia de los castellonenses. El Jebari le rebañó un balón en el perfil izquierdo a Chirino, sirvió el balón a Luna, que se coló entre Alberto y Zarfino, y cruzó el cuero para estrenar el marcador.

El VAR ni vio el más que posible penalti en la mencionada acción de Suero, ni tampoco un potencial fuera de juego en el 1-0, en el rechace del despeje de Chirino.

Los de Plat tenían que remontar, quedaba tiempo y disponían del control del balón, pero los cartageneros atacaban a los espacios con cierto peligro. El cuadro de Fernández Romo pasó a encerrarse atrás y cazar alguna contra para abrir brecha, un escenario en que el Castellón, que plasmaba un juego plano, tocando y tocando en una posesión tan larga como estéril, no era capaz de imponerse. Le hacía falta imprimir una marcha más al juego al equipo de Plat. La muestra de ello es que los murcianos, colistas y desahuciados, no sufrían para nada en defensa.

Segundo desastre

Pero si malo fue el inicio del primer acto el final sería similar. Chirino y Amir no se entendieron y una mala cesión del de Curazao al meta la aprovechó El Jebari para marcar el segundo tanto.

Cambios al descanso

En el descanso hubo cambios, Plat dio entrada a De Miguel y Cipenga. Y llegó la reacción. El propio Cipenga asistió desde el perfil zurdo a Calatrava, que recortó diferencias de cabeza. Pero en defensa el equipo no terminaba de carburar, y es que Ndiaye tuvo el 3-1, salvó la situación Amir con el pie para mantener con vida a los castellonenses. La media albinegra parecía otra con los cambios, el Castellón asustaba, De Miguel envió el balón al larguero, era un aviso. No perdonó Van den Belt, que recogió un balón dividido en el interior del área para sacarse un zambombazo e igualar el duelo, todo en apenas ocho minutos.

Con el partido igualado, el Castellón monopolizó el dominio del partido y en este contexto estaba cerca el 2-3, lo buscaban y lo querían los orelluts, y lo rozaron en un disparo de De Miguel que no entró por el canto de una moneda. Jojic, Markanich y Lottin fueron los cartuchos de Plat para cocinar la victoria. Una victoria que no quedó rubricada, los albinegros se quedan a medias en el campo del colista. No se puede fallar en el SkyFi Castalia.

