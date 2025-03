Entrevista | Álex Calatrava: «Tenemos la confianza de que lo vamos a conseguir»

¿Cuándo llega el fútbol a su vida?

Estuvo ahí desde el principio. Mi padre jugó en Segunda División B. Con 4 o 5 años me apuntaron a la escuela de la Damm, después también jugaba en el cole como extraescolar y, enseguida, en benjamín, me fichó el Barcelona. Estuve dos años en la Masia y después pasé por varios equipos...

En su trayectoria llama la atención que no encontrara equipo en Tercera, al acabar el ciclo juvenil.

Es complicado. El último año de juvenil iba a jugar en el Europa de División de Honor, pero a última hora no se dio y jugué en el Sant Andreu de Liga Nacional. Había buen equipo, pero no hicimos un gran año y allí en Barcelona hay mucha competencia. Hice otro camino. No fui entonces a un filial grande ni me fichó directamente un equipo en categoría alta. He pasado por todas las categorías y aprendes otras cosas. Valoras más todo.

¿Pensó en dejar el fútbol en ese momento?

Ahí no tanto. Más al acabar cadete, que dudé un poco, pero en el primer año de juvenil me fui a jugar con mis amigos, al Horta, y recuperé la ilusión. Allí llegué a debutar en Tercera y me volví a enganchar.

Su entrenador en el Parets me contó que lo utilizaba en banda para que tuviera más espacio y más tiempo y no le pegaran.

Siempre he acabado un poco cayendo a banda, aunque empiece por dentro, porque hay más espacio. Te vas adaptando a lo que necesita el equipo. En banda está más claro: recibir la pelota e ir a por tu lateral. En el filial del Atleti jugué siempre por dentro y no me desagrada. Eso me sirvió para saber ubicarme y perfilarme, también.

Calatrava, en el SkyFi Castalia. / Gabriel Utiel

La filosofía atacante del Castellón parece idónea para alguien como usted.

Ha sido el sitio perfecto. Por el estilo de juego, por la manera de apretar, que sea un equipo ofensivo... Todo ha hecho que caiga perfecto en el Castellón.

¿Qué le pide Johan Plat?

Ofensivamente da bastante libertad. Lo que quiere es que crees ocasiones, moverte, ir al espacio, al pie, buscar paredes, encontrar el tercer hombre... Dentro de un orden, a la hora de atacar te dan libertad y defensivamente te exigen más. La idea es apretar hacia adelante, ir al balón, que también me gusta. Prefiero presionar hacia adelante que correr hacia atrás.

Empezó la Liga de revulsivo.

Era normal. Venía de Primera RFEF y necesitaba un tiempo de adaptación. El anterior entrenador me ayudó también a estar tranquilo y a gestionar eso. Cuando me llegó la oportunidad de ser titular, yo encantado. Valoraba tanto estar en Segunda, quizá por mi trayectoria en otras categorías, que no me importaba jugar media hora, salir e intentar ser el mejor.

¿Es tan particular el método de entrenamiento del Castellón?

Al principio fue duro. Me faltaba coger el ritmo de entrenamiento, de todo. Es muy exigente físicamente, pero si queremos ser los que más corremos el fin de semana, los que más ocasiones hacemos, los que más... los entrenamientos tenían que ser también lo que más. Pero cuando te adaptas, coges ese ritmo y pocos equipos lo igualan. Te subes a una rueda y en eso te ves superior. Luego las cosas salen mejor o peor, pero por correr o no correr no será.

¿En qué cree que debe mejorar?

Aún me queda mucho que mejorar y lo intento cada día. Vemos muchos vídeos individuales y a veces piensas, ostras. Quizá tener algo más de calma en el ultimo tercio, elegir la mejor opción.... Jugando estoy muy a gusto.

¿Le costó adaptarse a esta manera de trabajar y atacar?

Es verdad que nunca había vivido algo tan así. Por ejemplo, lo del pase extra. Pero al final te das cuenta de que las ocasiones más claras llegan de ese modo. Aunque pienses que tengas tiro, si das ese pase de más, por delante, tu compañero tiene más probabilidades de marcar. Creo que lo entendí rápido y por eso he dado tantas asistencias. Es un concepto en el que no me había enfocado, pero ahora me sale de manera automática.

Alex Calatrava. / Gabriel Utiel

En ese trabajo individualizado, ¿qué objetivos tiene marcados?

Los duelos defensivos, los retornos, la llegada al área, ya sea a la frontal o al segundo palo.... Ahora últimamente en las carreras al espacio, ya sea para recibir, para que se beneficie un compañero o para hacer dudar al defensa y alternar y luego tener más espacio para pedirla al pie. En esas cosas estamos trabajando ahora. Al final el objetivo es ser lo más completo posible.

Nunca había jugado en un club como el Castellón. ¿Eso pesa?

Cuando lo vives, ves que es lo bonito del fútbol. Para mí es el primer año que vivo con una afición grande detrás. Tiene cosas buenas y quizá malas, pero la afición está siempre con nosotros apoyando y eso hace mucho, te ayuda a dar más. En mi posición no hay que esconderse, y esto lo tengo. Hay que intentarlo siempre, tener la confianza y la personalidad. Este año me están yendo bien las cosas, llegué sin expectativas y no puedo estar más contento. Y se me nota.

¿Cómo ve el tramo final y la pelea por la permanencia?

Todos sabemos donde estamos. Lo que hemos hecho hasta hoy no sirve para nada si ahora no hacemos lo que tenemos que hacer. Tenemos la confianza de que lo vamos a conseguir. Quedan muchos partidos y debemos intentar disfrutar de lo que queda, estar tranquilos, y no sufrir.