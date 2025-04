Awer Mabil: "El Castellón tiene un gran potencial"

Awer Mabil se ha afianzado en el once titular del Castellón. El extremo sursudanés, nacionalizado australiano e internacional, alterna las dos bandas en los planes de Johan Plat. Mabil ha repasado en sala de prensa sus primeros meses en el club orellut y ha analizado la parte final de la temporada.

Aterrizaje y futuro en el Castellón

"Estoy en un gran club, hay mucha gente buena que me está ayudando. Es fácil encajar de una manera natural, como soy yo, dentro y fuera del campo"

"Me encantaría seguir. Por el club, los fans... Desde que llegué sentí muy buen feeling. El club tiene un gran potencial y ambición de llegar a Primera. Mi objetivo es poder ayudar a ganar los máximos partidos posibles y que eso pueda ocurrir. Estoy muy feliz aquí, con muy buena gente alrededor".

El duelo con el Albacete

"Será un partido bonito. Ya he jugado en este estadio dos veces y sé cómo se siente. La afición nos da un extra de fuerza. Estamos con ganas y preparados, trabajando las cosas que tenemos que mejorar. Nuestra fortaleza es jugar al ataque y debemos enfocarnos en nosotros para hacer un buen partido".

Mabil, a la derecha, disputa un balón. / Gabriel Utiel

Las diferentes estructuras

"Para mí no importa. Es bueno para el equipo poder jugar con tres o con cuatro atrás dependiendo de las tácticas, tener las dos opciones, con dos bandas u otro jugador por dentro".

El empate en Cartagena

"Obviamente no nos fuimos contentos con el resultado. Analizamos las cosas que hicimos mal, y en los goles pudimos estar mejor y no cometer errores, pero hubo cosas positivas en el segundo tiempo. Cambiamos de estructura, fuimos flexibles y debemos quedarnos con lo positivo y mejorar en los errores".

El reto de la recta final de la temporada

"El equipo tiene un gran potencial. Lo hemos demostrado jugando contra grandes rivales, sin renunciar a nuestra filosofía, con buen fútbol. Cuando corrijamos esos detalles podemos ganar a cualquiera. Sabemos qué debemos hacer, no es como si los equipos te superaran por mucho y no puedes hacer nada".

El nivel de Segunda División

"Es un nivel muy alto. Los fans, el fútbol... Muchos equipos compitiendo por conseguir el ascenso. Solo tiene el nombre de Segunda, pero para mí es top-10 mundial. El nivel de Primera y Segunda es muy similar".