Nueva declaraciones de intenciones de Voulgaris en el Castellón: «Estoy aquí porque...»

Haralabos Voulgaris, presidente, propietario y custodio del CD Castellón, sigue aportando su punto de vista sobre el presente y el futuro del CD Castellón en las redes sociales.

Unas horas después de adquirir los terrenos para la construcción de la nueva ciudad deportiva, en la urbanización de la Coma en el término municipal de Borriol, el canadiense ha vuelto a utilizar las redes sociales para comunicarse con el albinegrismo.

Así, en un amplio post en X (la antigua Twitter), Voulgaris ha explicado: «Quisiera aclarar algo que quizá se haya perdido en la traducción». «Cuando dije no tengo ningún apego a la ciudad, no lo estaba usando como excusa para no construir el centro de entrenamiento en Castellón». «Como ya he dicho --añade--, si hubiéramos podido adquirir terrenos en Castellón, sin duda lo habríamos hecho, aunque solo fuera por el hecho de que habría sido más barato», matiza.

Gabriel Utiel

«Lo que quise decir es que llegué a esto como un forastero. No compré este club como inversión, y no estoy aquí para aprovechar oportunidades de negocio o de reputación en la ciudad. Estoy aquí porque quiero competir. Quiero ganar», resumió Bob.

Ambicioso

«Quiero alcanzar mis metas. Quiero dirigir un club como creo que debe ser. Mi único compromiso real es con el proceso, con hacer lo correcto para el club y su afición. Tomar decisiones basadas en la lógica, la claridad y el respeto por el oficio. Buscar lo correcto con la gente que quiero y respeto», profundiza en su declaración de intenciones.

«No se trata de dinero. No se trata de imagen. Y no es porque este fuera mi club de la infancia. Se trata de construir algo grande, juntos», subraya.

El mensaje

Para acabar, un aviso a navegantes. A los díscolos, a los haters: «Supongo que es un testimonio de lo hastiados que están algunos con la historia del club, que malinterpretaron el manifiesto y creyeron que elegí a Boriol en lugar de a Castellón porque no siento ningún apego por la ciudad». «El club se llama CD Castellón, ¿no?», suelta.

El proyecto

La nueva ciudad deportiva se levantará, en diversas fases y años, sobre una parcela de alrededor de 120.000 metros cuadrados en la urbanización de la Coma. Progresivamente, se irán construyendo hasta ocho campos de fútbol.

El Castellón trabaja también en la implementación de un servicio de autobuses lanzadera que conecte la capital de la Plana como las instalaciones de nueva creación. Sin embargo, al afectar a dos poblaciones, es una responsabilidad que recae en la Generalitat, con la que debe sentarse a negociar, junto a los ayuntamientos de Castelló y Borriol.

Además, el trayecto se hará desde la autovía, para tomar la salida 23 (Borriol Nord) de la CV-10 y, desde allí, coger el desvío a la derecha por la urbanización de la Coma.

Es más largo, tanto en kilometraje final (sobre los 14 kilómetros, tomando como punto de partida el propio Estadio SkyFi Castalia) como en tiempo empleado (16 minutos), que si se va por la Torreta, una carretera con un carril en cada sentido donde suele haber mucho tráfico pesado por la cantera, con muchas curvas y en una pendiente pronunciada, lo que ofrece un trayecto más problemático.