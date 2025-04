Castellón-Albacete | Johan Plat habla del rival, de los errores, de la portería, de los árbitros...

El partido contra el Albacete

"Han ganado los últimos tres partidos. Están defendiendo muy bien, es un equipo físico, muy compactos, y luego son muy buenos en las transiciones, por lo que debemos tener cuidado al perder el balón. Esperamos tener el control del partido y crear ocasiones".

"No hay grandes novedades (con los lesionados). Raúl (Sánchez) y Salva (Ruiz) están mejorando y más cerca de volver"

La dinámica del equipo

"Cuando llegamos veníamos de cuatro derrotas, tratamos de estabilizar al equipo y perdimos dos partidos con algo de mala suete. Luego hicimos 10 de 12 puntos, pero no estaba contento del todo con el juego. Ahora estamos haciendo las cosas mucho mejor, creando muchas ocasiones, pero solo hemos conseguido dos puntos en estos cuatro partidos. Soy positivo, tengo confianza. Esto es parte del fútbol y debemos continuar mejorando cada semana, como están haciendo los jugadores. No estamos contentos con los puntos, probablemente merecimos más o debimos sacar más, pero creo que estamos en el camino correcto".

"Estamos enfocados en lo que hay que hacer. No tenemos dudas pese a los últimos resultados. Tenemos la confianza de lo que estamos haciendo bien, y sabemos lo que debemos mejorar".

La portería

"Gonzalo llegó la temporada pasada y después de una pretemporada difícil se convirtió en uno de los más importantes para conseguir el ascenso. Tengo muy buena relación con él, es uno de los mejores porteros. Amir ha estado entrenando muy bien, es un buen portero y merecía minutos, es lo que decidimos hacer la semana pasada. Esta semana veremos qué decidimos".

Cómo corregir los errores individuales

"Para cada jugador tenemos planes individuales de trabajo, con lo que se tienen que centrar y mejorar. Estoy contento porque Cipenga diera asistencia con la izquierda, porque es algo que estábamos trabajando en las últimas semanas. También Cala, por ejemplo, llegando al área para acabar jugada... Todos tienen sus planes y el error es parte del juego".

El papel de la afición

"Sé que no les gusta el viernes como horario, pero los necesitamos. Sé que van a estar ahí como siempre. Con ellos somos más fuertes y nos empujarán para los tres puntos. Tengo ganas de que llegue el partido, y tratar de ganar para celebrarlo juntos".

La importancia del partido

"Todavía quedan muchos partidos por delante, nueve. Cada semana va a ser importante de aquí al final. Iremos a por los tres puntos".

Las actuaciones arbitrales

"Podría decir muchas cosas, pero no sería inteligente hacerlo. Debemos poner el foco en nosotros, en lo que podemos controlar. Las decisiones a veces no han sido consistentes, y ha sido un poco frustrante. Tampoco debemos darles la opción de pitarnos penaltis en algunas acciones y ser más inteligentes. Es verdad que hemos tenido situaciones como las del día del Levante que no se nos han pitado y ese día se pitaron en nuestra contra".