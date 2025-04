Castellón-Albacete | El VAR y el árbitro evitan una noche memorable (2-2)

El CD Castellón hizo todo para culminar una noche memorable, pero la actuación arbitral, con y sin VAR, deparó unos sucesos difíciles de explicar. La anulación de un gol de Markanich y la extraña revisión de un penalti por mano en el añadido, que finalmente el árbitro no concedió, arrebataron el triunfo al Castellón, que volvió a extraviar, con el 2-2, unos puntos que no volverán.

El Castellón empató de nuevo y se complica la vida: juega muy bien cuando juega bien, pero no se quita de encima la sensación de que necesita hacer mucho más que el rival para ganar partidos. A menudo, no tiene más enemigo que sí mismo, porque acumula errores infantiles que los rivales castigan con una sonrisa. Lo cierto es que el Castellón, que comenzó la jornada como el quinto equipo más goleador del campeonato es a su vez el tercero más goleado, y por ahí se está enredando la dinámica. A medida que avanza la Liga y se reduce el margen de maniobra, crece la exigencia mental y las convicciones pueden tambalearse. Sobre todo, como es el caso, si las victorias no aparecen.

Pero no le queda otra al Castellón, maltratado con frecuencia por el estamento arbitral en un curso sin precedentes, que esquivar la duda, alimentar la fe e insistir. La propia naturaleza del equipo empuja en esa dirección. La del fútbol ambicioso que agita la coctelera del intercambio de posiciones y la llegada al área en cascada, pase lo que pase.

Pero un mes sin ganar es un mes sin ganar. Ninguna broma. Con esa mancha saltó al césped el Castellón, acechado en las últimas semanas por sus perseguidores. Buscando una mayor fluidez, Plat añadió a Calavera al centro del campo. Después de la titularidad del meta Amir en Cartagena, también volvió a la puerta Gonzalo.

La otra novedad en el once fue Lottin, protagonista involuntario del primer gol de la noche.

Mal inicio de nuevo

Llegó enseguida, en un arranque frenético. En el minuto 2, Lottin perdió un balón en campo contrario y el Alba se plantó frente a Gonzalo en un abrir y cerrar de ojos. Pablo Sáenz, uno de los numerosos futbolistas de buen pie del equipo visitante, batió al guardameta por bajo.

Buen ambiente en el Castellón-Albacete... pese al horario / Kmy Ros

El Castellón reclamó falta a Lottin, que ni el árbitro ni el várbitro concedieron. Los ánimos se encresparon un par de jugadas después. Cala filtró un pase a Camara y este cayó ante la salida del portero Lizoain. Esta vez sí apareció el VAR para dar al Castellón, el equipo con peor balance de penaltis de LaLiga, su pena máxima.

La anotó Suero chutando por el centro y el SkyFi Castalia prolongó el arrebato. A Camara le anularon un gol por mano previa y el Albacete se las apañó para rebajar revoluciones al envite, consciente de que llegaría su momento.

El 1-2

Y asomó pasada la media hora, poco después de una secuencia de ocasiones albinegras muy claras. Cala disparó alto un pase atrás de Suero y al poco Van den Belt no embocó otro regalo de Camara. Llovía sobre la Plana cuando Jaume Costa aprovechó una indecisión entre Chirino y Calavera para asistir a Kofane en el 1-2.

Ocurrió en el minuto 38 y aún tuvo cuatro ocasiones, antes del descanso, el Castellón. Otra dejada de Cala que no atinaron ni Calavera ni Camara, una volea desviada de Mabil en el área, un gol anulado a Cala por fuera de juego previo de Suero y un cabezazo de Camara, a centro de Chirino, que se fue alto.

Contra corriente

Tocaba remar, de nuevo, en el segundo acto. A la entrada de Cipenga se unió enseguida, frente a un Alba en bloque bajo, la de Jesús de Miguel. Percutieron los orelluts. Alberto cabeceó al larguero en el 63’ y pescó un penal en el minuto siguiente, pero estaba en fuera de juego. Plat quitó a Chirino para añadir a Moyita, y el asedio fue total. También la impotencia. Gonzalo evitó el 1-3 en una contra de Higinio y Pacheco perdonó otra clara. Superviviente, el Castellón reaccionó con un golazo de estrategia que embocó el recién ingresado Markanich.

El desenlace

El tramo final mezcló la épica con la tragicomedia. El VAR anuló otro gol a Markanich por fuera de juego previo y, tras una revisión eterna, el colegiado no dio un penalti por mano tras otro remate del norteamericano. Al deporte antes llamado fútbol lo están conduciendo al esperpento.

