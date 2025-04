Este es el comunicado oficial del Castellón tras la polémica arbitral ante el Albacete

El CD Castellón se ha pronunciado públicamente tras el kafkiano arbitraje del colegiado González Díaz en el partido disputado el viernes ante el Albacete, concluido con un empate a dos. El trencilla asturiano anuló tres goles y no concedió dos claros penaltis menoscabando así las opciones de victoria del equipo de la capital de la Plana. El club ha emitido un comunicado poco después de que el presidente Haralabos Voulgaris concediera una entrevista a Mediterráneo.

Este es el comunicado íntegro del CD Castellón.

Comunicado oficial | CD Castellón

El CD Castellón quiere manifestar, públicamente y con todo respeto institucional, su disconformidad con las decisiones arbitrales durante el partido de anoche ante el Albacete Balompié, correspondiente a la jornada 34 de LaLiga Hipermotion.

Creemos que el arbitraje influyó directamente en el resultado del partido, con una serie de decisiones que exigen una seria reflexión por parte del cuerpo arbitral dependiente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). No fueron decisiones rutinarias, fueron momentos decisivos en un partido muy importante

Incidencia en el encuentro: Nuestra postura

En el partido se produjeron tres incidentes clave, cada uno de ellos perteneciente a una categoría diferente de juicio arbitral:

1. Minuto 64 – Subjetivo, pero mereció una revisión adecuada del VAR

El árbitro concedió inicialmente un penalti sobre Alberto, pero revocó la decisión segundos después, alegando un fuera de juego de Mabil. Sin embargo, las imágenes disponibles no muestran claramente si el balón salió de un jugador del Castellón o de un defensa del Albacete. Si bien este momento puede considerarse subjetivo, se trató de una secuencia compleja y merecía una revisión adecuada y concluyente del VAR, cosa que no ocurrió.

2. Minuto 90 – Gol anulado revisado por el VAR, pero sin pruebas claras de fuera de juego

Nick Markanich marcó lo que parecía ser el gol de la victoria. El árbitro concedió el gol sobre el terreno de juego y el árbitro asistente no levantó el banderín. Tras una larga revisión del VAR, el gol fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, la imagen difundida públicamente no muestra el balón en el momento del pase, ni líneas de fuera de juego en una posición clara. La decisión carece de transparencia y no hay pruebas concluyentes de que hubiera fuera de juego.

3. Minuto 94 – Una decisión claramente incorrecta

Markanich estaba claramente sujetado por un defensa mientras disparaba. A pesar de la falta, se las arregló para armar el tiro a portería, que se desvió en el codo extendido de un defensa. Creemos que hubo dos acciones distintas en esta secuencia, cualquiera de las cuales podría y debería haber dado lugar a un penalti: en primer lugar, la falta de sujeción y en segundo lugar, la mano. El VAR recomendó una revisión, pero el árbitro decidió no conceder un penalti y, lo que es aún más sorprendente, concedió un saque de puerta.

Incluso si se descartara la mano como involuntaria o no punible, no hay justificación para conceder un saque de meta cuando el balón se desvió claramente en un defensa. Como mínimo, la decisión correcta era un saque de esquina.

En nuestra opinión, esta secuencia representa un error claro y evidente, no solo de juicio, sino en la aplicación básica de las reglas.

Estos tres momentos -uno subjetivo, otro sin pruebas evidentes y otro claramente incorrecto- tuvieron un impacto directo y material en el resultado del partido. Creemos que merecen una explicación completa, incluida la publicación del audio del VAR cuando el árbitro acudió al monitor y del proceso de toma de decisiones.

Como club comprometido con los valores del deporte y el juego limpio, el CD Castellón pide al Comité Técnico de Árbitros y a la RFEF una revisión exhaustiva de estos incidentes. No se trata de culpar a un solo árbitro, sino de proteger la integridad de la competición y garantizar que todos los clubes sean juzgados con el mismo trato.

Seguiremos defendiendo los intereses de nuestra institución y de nuestros aficionados con firmeza, respeto y responsabilidad.

Sobre el VAR y la transparencia

Creemos que el VAR es una herramienta valiosa en la que todos los clubes invierten para mejorar la liga. Para que cumpla con su propósito, creemos que todos los clubes deben tener acceso inmediato al audio y video utilizados en cada decisión.

También reconocemos que los árbitros, al igual que los jugadores y los directivos, actúan bajo presión y deben tomar decisiones rápidas en tiempo real. Por esa razón, reiteramos nuestro respeto por los árbitros y su papel en el juego. Pero ese respeto debe ser mutuo y debe estar respaldado por la responsabilidad, la claridad y la transparencia, especialmente en partidos de esta magnitud.