¿Qué es lo que opina Johan Plat tras el polémico arbitraje del Castellón-Albacete?

Johan Plat no quiso pronunciarse demasiado sobre la actuación arbitral del CD Castellón-Albacete Balompié y reconoció que se había tomado su tiempo para ver las jugadas, pero que no era su «trabajo» y que ponía el foco «en las cosas que podemos mejorar».

«Me he tomado mi tiempo para ver las jugadas. El fuera de juego es difícil de ver, el juez de línea no puede ver el pie del defensa y no levanta la bandera; y en la segunda jugada son dos penaltis: primero le cogen a Nick [Markanich] de la camiseta y luego el defensa tiene el codo separado y le da: yo lo he visto muy claro, también el VAR porque le ha llamado, y así todo el mundo», apostilló.

El vídeo del polémico Castellón-Albacete por culpa del nefasto arbitraje (2-2)

El balance del partido

Para el técnico del Castellón no había sido el mejor encuentro de los suyos y así lo dijo públicamente. «No puedo decir que estoy orgulloso del trabajo del equipo, porque regalamos dos goles fácilmente. No es la primera que pasa y tenemos que ser más eficientes a la hora de marcar. Hemos jugado bien en todos los partidos, además de tener mala suerte con los árbitros, y hay que mantener la confianza. Todos tenemos la confianza de que vamos a sacar esto adelante», concluyó el técnico neerlandés.

Buen ambiente en el Castellón-Albacete... pese al horario / Kmy Ros

"Markanich es importante marcar, hizo dos goles [le anularon uno], ha hecho todo lo que le pedimos, así que estamos contentos", destacó.

"Camara ha hecho un buen partido, muy activo, estoy contento. Y Willems, está en forma aunque hemos corrido riesgos y lo hizo bien", destacó.